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Интер больше не хочет купить Лукаку. Клуб вышел из переговоров из-за контактов нападающего с Ювентусом

Италия
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Интер больше не хочет купить Лукаку. Клуб вышел из переговоров из-за контактов нападающего с Ювентусом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер" прервал переговоры с "Челси" по трансферу нападающего Ромелу Лукаку. Больше клуб не заинтересован в переходе нападающего. Об этом сообщает Джанлука ди Марцио.

"Нерадзури" уже сообщили игроку о своем решении. Вскоре и "аристократы" получат соответствующее известие.

Резкую реакцию "Интера" вызвал тот факт, что Лукаку долгое время вел переговоры с "Ювентусом". Бельгиец контактировал с туринцами еще в начале июня.

Вечером 14 июля Лукаку позвонил представителю "нерадзури" Пьеро Аусилио уладить ситуацию, однако разговор продолжался недолго. Также "Интер" был раздражен игнорированием от Ромелу.

Руководство "Интера" приняло окончательное решение. Теперь "нерадузри" будут искать другие варианты усиления атаки на трансферном рынке.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон)
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