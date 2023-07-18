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Агент Мораты прибыл в Милан для переговоров с Интером. Рома также хочет купить нападающего
Однако Альваро ближе к "Джузеппе Меацца"
Фото: FotMob
Агент испанского нападающего "Атлетико" Альваро Мораты прибыл в Милан. Об этом сообщает Николо Скира.
Сегодня, 18 июля, у него запланирована встреча с представителями "Интера". Стороны попытаются договориться о трансфере форварда.
"Интер" предложат Морате четырехлетний контракт. Также "нерадзури" готовы заплатить "Атлетико" за испанца 12 миллионов евро + три млн евро бонусами.
Также Скира отмечает, что и "Рома" заинтересована в приглашении Мораты.
Текущий контракт 30-летнего нападающего с "матрасниками" рассчитан до следующего лета. Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.
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