Агент Мораты прибыл в Милан для переговоров с Интером. Рома также хочет купить нападающего

Агент испанского нападающего "Атлетико" Альваро Мораты прибыл в Милан. Об этом сообщает Николо Скира.

Сегодня, 18 июля, у него запланирована встреча с представителями "Интера". Стороны попытаются договориться о трансфере форварда.

"Интер" предложат Морате четырехлетний контракт. Также "нерадзури" готовы заплатить "Атлетико" за испанца 12 миллионов евро + три млн евро бонусами.

Также Скира отмечает, что и "Рома" заинтересована в приглашении Мораты.

Текущий контракт 30-летнего нападающего с "матрасниками" рассчитан до следующего лета. Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.