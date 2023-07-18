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Агент Мораты прибыл в Милан для переговоров с Интером. Рома также хочет купить нападающего

Италия
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Однако Альваро ближе к "Джузеппе Меацца"

Агент Мораты прибыл в Милан для переговоров с Интером. Рома также хочет купить нападающего

Фото: FotMob

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Агент испанского нападающего "Атлетико" Альваро Мораты прибыл в Милан. Об этом сообщает Николо Скира.

Сегодня, 18 июля, у него запланирована встреча с представителями "Интера". Стороны попытаются договориться о трансфере форварда.

"Интер" предложат Морате четырехлетний контракт. Также "нерадзури" готовы заплатить "Атлетико" за испанца 12 миллионов евро + три млн евро бонусами.

Также Скира отмечает, что и "Рома" заинтересована в приглашении Мораты.

Текущий контракт 30-летнего нападающего с "матрасниками" рассчитан до следующего лета. Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Альваро Мората Интер (Милан) Рома (Рим)
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Источник:
Nicolo Schira

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