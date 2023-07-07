Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Симеоне и Мората получили крупные предложения из Саудовской Аравии
Тренер отказался, а игрок пока думает
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francis Gonzalez/SOPA Images/LightRocket
Аппетиты саудовских шейхов растут в геометрической прогрессии.
Как сообщает ESPN, на днях "сногсшибательное предложение" от "Аль-Ахли" получил тренер "Атлетико" Диего Симеоне, однако аргентинец от переезда отказался.
У Чоло контракт с "Матрасниками" до 2024 года, и он намерен оставаться в клубе еще дольше. В прошлом сезоне ему удалось реанимировать команду и в 11-й раз кряду вывести ее в ЛЧ.
Также предложение от саудовцев получил форвард "Атлетико" Альваро Мората. Он пару недель назад продлил контракт с мадридцами до 2026 года, но, по версии источника, "сейчас призадумался".
Популярное сейчас
- Красотка дня. Невероятная жена Лео Месси восхищает яркими кадрами в бикини. ФОТО
- В Воздушных силах рассказали, почему РФ стала меньше бить Калибрами, и сколько в целом ракет враг выпускает ежемесячно
- "Зинченко вышел на позиции фальшивой девятки". Жезус рассказал, в какой момент он решил покинуть Сити
- Официально: Ла Лига сменила логотип и титульного спонсора – теперь это EA Sports
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО