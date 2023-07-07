Симеоне и Мората получили крупные предложения из Саудовской Аравии

Аппетиты саудовских шейхов растут в геометрической прогрессии.

Как сообщает ESPN, на днях "сногсшибательное предложение" от "Аль-Ахли" получил тренер "Атлетико" Диего Симеоне, однако аргентинец от переезда отказался.

У Чоло контракт с "Матрасниками" до 2024 года, и он намерен оставаться в клубе еще дольше. В прошлом сезоне ему удалось реанимировать команду и в 11-й раз кряду вывести ее в ЛЧ.

Также предложение от саудовцев получил форвард "Атлетико" Альваро Мората. Он пару недель назад продлил контракт с мадридцами до 2026 года, но, по версии источника, "сейчас призадумался".