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Симеоне и Мората получили крупные предложения из Саудовской Аравии

Испания
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Тренер отказался, а игрок пока думает

Симеоне и Мората получили крупные предложения из Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francis Gonzalez/SOPA Images/LightRocket

Новина українською

Аппетиты саудовских шейхов растут в геометрической прогрессии.

Как сообщает ESPN, на днях "сногсшибательное предложение" от "Аль-Ахли" получил тренер "Атлетико" Диего Симеоне, однако аргентинец от переезда отказался.

У Чоло контракт с "Матрасниками" до 2024 года, и он намерен оставаться в клубе еще дольше. В прошлом сезоне ему удалось реанимировать команду и в 11-й раз кряду вывести ее в ЛЧ.

Также предложение от саудовцев получил форвард "Атлетико" Альваро Мората. Он пару недель назад продлил контракт с мадридцами до 2026 года, но, по версии источника, "сейчас призадумался".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Альваро Мората Аль-Ахли (Джидда)
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Источник:
ESPN

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