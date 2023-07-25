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В Интере нашли замену для Онана – это чемпион мира Мартинес
Отличный кандидат
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" сделал предложение "Астон Вилле" по голкиперу Эмилимано Мартинесу. "Нерадзурри" хотят купить чемпиона мира за 15 миллионов евро.
Сообщается, что "бирмингемцы" отвергли предложение, но в Италии смотрят с позитивом на возможное подписание.
При этом "нерадзурри" ещё не вели переговоры с игроком по контракту. В клубе сначала хотят оформить сделку с "Астон Виллой", а уже потом беседовать с игроком.
Мартинес завоевал чемпионат мира в Катаре с АРгентиной, завоевав Золотую перчатку, став лучшим голкипером турнира.
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