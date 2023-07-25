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В Интере нашли замену для Онана – это чемпион мира Мартинес

Италия
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В Интере нашли замену для Онана – это чемпион мира Мартинес

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер" сделал предложение "Астон Вилле" по голкиперу Эмилимано Мартинесу. "Нерадзурри" хотят купить чемпиона мира за 15 миллионов евро.

Сообщается, что "бирмингемцы" отвергли предложение, но в Италии смотрят с позитивом на возможное подписание.

При этом "нерадзурри" ещё не вели переговоры с игроком по контракту. В клубе сначала хотят оформить сделку с "Астон Виллой", а уже потом беседовать с игроком.

Мартинес завоевал чемпионат мира в Катаре с АРгентиной, завоевав Золотую перчатку, став лучшим голкипером турнира.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Интер (Милан) Андре Онана Эмилиано Мартинес
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Источник:
tycsports.com

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