Италия
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Кубок Италии. Сезон стартовал!
"Катандзаро" выигрывает раунд
Coppa
Кубок Италии. Предварительный раунд "Катандзаро" (II) - "Фоджа" (III) 1:0 Гол: Курчо 70 Сезон в Италии официально стартовал! По традиции - Кубком. Год назад Коппа Италия был радикально реформирован. Поначалу в нем осталось всего 40 команд, но затем под давлением общественности и Серии С включили ещё четыре из Третьего дивизиона. Из-за этого и получился Предварительный раунд из четырёх матчей. Правда, в нынешнем сезоне вновь пришлось менять. Добавить ещё две команды из Серии С, поскольку из-за судов и апелляций вокруг финансовых проблем клубов состав Серии Б ещё окончательно не сформирован. Тем не менее, руководство Кубка вывернулось так, что в Предварительном раунде остались четыре матча. "Катандзаро", финалист Кубка-1966, вернулся в Серию Б после 17-ти лет отсутствия и хотел произвести впечатление. И, хотя играл не дома (его стадион ремонтируют к новому сезону), а в соседнем городке, сумел подтвердить статус фаворита. Хотя и "Фоджа" не слаба, ведь чуть не вышла в Серию Б, проиграв в финале плей-офф. Так что матч вышел плотным, и решил его судьбу один гол. Форвард Курчо сыграл головой при розыгрыше углового. Далее "Катандзаро" сыграет на выезде с "Удинезе".
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