  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ибрагимович раскритиковал Балотелли, тот ответил лишь одним фото в инстаграме
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ибрагимович раскритиковал Балотелли, тот ответил лишь одним фото в инстаграме

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Получилось эффектно

Ибрагимович раскритиковал Балотелли, тот ответил лишь одним фото в инстаграме

Football Italia / Автор неизвестен

Новина українською

Златан Ибрагимович раскритиковал Марио Балотелли в сравнении с форвардом "Милана" Рафаэлем Леау:

"Их нельзя сравнивать. Один является гением, а другой сидит на трибуне. Каждый футболист хочет реализовать свой талант и изменить свое будущее, у него таких возможностей было много".

На это нападающий турецкого "Адана Демирспор" ответил лишь одним жестом. Балотелли опубликовал фотографию в инстаграме с отметкой шведского нападающего, где он держит кубок Лиги Чемпионов, выигранный в 2010-м году.

Ибрагимович раскритиковал Балотелли, тот ответил лишь одним фото в инстаграме - изображение 1

Златан ни разу не одерживал победы в этом турнире.

По теме
yellow-arrow
Сандро Тонали будет лечиться от лудомании
yellow-arrow
Иммобиле: Летом я отказал Саудовской Аравии. Сейчас я думаю, что лучше бы ушел из Лацио
yellow-arrow
Конте: Стресс для меня является топливом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марио Балотелли Златан Ибрагимович Лига чемпионов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
instagram.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде