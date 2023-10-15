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Ибрагимович раскритиковал Балотелли, тот ответил лишь одним фото в инстаграме
Получилось эффектно
Football Italia / Автор неизвестен
Златан Ибрагимович раскритиковал Марио Балотелли в сравнении с форвардом "Милана" Рафаэлем Леау:
"Их нельзя сравнивать. Один является гением, а другой сидит на трибуне. Каждый футболист хочет реализовать свой талант и изменить свое будущее, у него таких возможностей было много".
На это нападающий турецкого "Адана Демирспор" ответил лишь одним жестом. Балотелли опубликовал фотографию в инстаграме с отметкой шведского нападающего, где он держит кубок Лиги Чемпионов, выигранный в 2010-м году.
Златан ни разу не одерживал победы в этом турнире.
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