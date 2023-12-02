Италия
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Серия А. Лацио переносит успех в Лиге Чемпионов на лигу
Сложная победа над новичком, но три очка в кармане
ANSA
Серия А. 14-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Кальяри" 1:0
Гол: Педро 8
Удаление: Макумбу 27 (К, прямая красная)
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