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Серия А. Лацио переносит успех в Лиге Чемпионов на лигу

Италия

Сложная победа над новичком, но три очка в кармане

Серия А. Лацио переносит успех в Лиге Чемпионов на лигу

ANSA

Новина українською

Серия А. 14-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Кальяри" 1:0

Гол: Педро 8

Удаление: Макумбу 27 (К, прямая красная)

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