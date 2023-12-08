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Андреа Пирло объяснил свой переход из Милана в Ювентус
Пирло вспомнил свой переход из Милана в Ювентус
Juventus
Бывший полузащитник "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло вспомнил свой переход из "Милана" в "Ювентус".
"У меня было огромное желание доказать всем, что я еще в расцвете сил и могу выигрывать. С "Ювентусом" мы выиграли четыре чемпионата и сыграли в финале Лиги чемпионов. С Конте у меня сложились очень теплые и продуктивные отношения", - приводит слова Пирло pianetamilan.it.
Андреа Пирло завершил карьеру футболиста в 2017 году. Сейчас Пирло работает главным тренером в итальянской "Сампдории". Профессиональную тренерскую карьеру Пирло начал в 2020 году, возглавив "Ювентус". С туринцами в первый же год работы Андреа выиграл Суперкубок и Кубок Италии.
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