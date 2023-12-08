Андреа Пирло объяснил свой переход из Милана в Ювентус

Бывший полузащитник "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло вспомнил свой переход из "Милана" в "Ювентус".

"У меня было огромное желание доказать всем, что я еще в расцвете сил и могу выигрывать. С "Ювентусом" мы выиграли четыре чемпионата и сыграли в финале Лиги чемпионов. С Конте у меня сложились очень теплые и продуктивные отношения", - приводит слова Пирло pianetamilan.it.

Андреа Пирло завершил карьеру футболиста в 2017 году. Сейчас Пирло работает главным тренером в итальянской "Сампдории". Профессиональную тренерскую карьеру Пирло начал в 2020 году, возглавив "Ювентус". С туринцами в первый же год работы Андреа выиграл Суперкубок и Кубок Италии.