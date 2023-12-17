Серия А. Разгромная победа Милана в дерби Берлускони

Серия А. 16-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Монца" 3:0

Голы: Рейндерс 3, Шимич 41, Окафор 76

"Милан": Маньян, Флоренци, Кьер (Бартезаги 67), Томори, Эрнандес, Побега (Шимич 24), Рейндерс, Лофтус-Чик (Беннасер 67), Пулишич, Жиру, Леау (Окафор 67, Чуквуэзе 80)

"Монца": Ди Грегорио, Д'Амброзио, Кальдирола, А. Карбони (Иццо 80), П. Перейра, Гальярдини, Пессина (Акпа-Апро 64), Кирьякопулос (Чуррия 54), Кольпани (В. Карбони 63), Мота, Коломбо (Марич 54)

Предупреждения: Рейндерс 34 - А. Карбони 55, Гальярдини 90+3

Первое официальное "дерби Берлускони" после кончины Сильвио. Его брат, также в прошлом функционер "Милана", сейчас руководит "Монцей", Адриано Галлиани по-прежнему там. Так что дерби осталось. Напряжения дерби, правда, матчам не хватало и в предыдущем сезоне, когда "Милан" выиграл оба, в том числе со счетом 4:1 дома. Сейчас получилось 3:0. Второй разгром "россонери" в сезоне и первый с августа.

Стефано Пиоли еле спасся от увольнения благодаря победе в Ньюкасле в последнем туре Лиги Чемпионов. Правда, место в 1/8 финала турнира все равно оказалось вне досягаемости. Так что теперь тренеру нужно доказывать в лиге. Сегодня он решил изменить тактическую схему на 3-4-3 с опорником Побегой, а затем 18-летним дебютантом Шимичем в центре обороны. И получилось. Шимич даже забил.

Вначале забил Рейндерс. Просто прорвался мимо всех игроков "Монцы" и пробил с линии штрафной между ногами Ди Грегорио. Не похоже на одного из лучших вратарей лиги. Микеле исправился, отбив сложный удар Эрнандеса низом и два мощных - Флоренци, перекладина спасла от крученого удара Пулишича. Но в концовке тайма Леау при угловом оказался справа, прострелил, и Шимич замкнул в падении.

В принципе, можно сказать, что большую часть тайма, да и большую часть матча доминировала "Монца". Она выиграла матч с солидным отрывом и по ударам по воротам, и по владению мячом, и по передачам в атакующей трети поля. Но ее владение и удары были на несколько порядков менее качественными и угрозы почти никогда собой не представляли.

В середине второго тайма все могло измениться, когда Кольпани добивал из центра штрафной, но Маньян прыгнул и вытащил. Пиоли тут же произвел три замены, Ди Грегорио пришлось отбивать крученый удар Окафора. А затем получилась контратака. Рейндерс забросил в штрафную, Жиру сбросил в ее центр, Окафор положил в угол.

Всего лишь третья победа "Милана" в восьми последних матчах лиги. Потому и он все еще далек от "Интера" и "Ювентуса". Но три домашние победы в лиге подряд, разгром в неделю 124-летия клуба, уверенная победа над командой, которая с третьего сентября проигрывала лишь дважды, да и тогда - из-за голов на 90-ой и 94-ой минутах - получился очень приятный полдень для "россонери".