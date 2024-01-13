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Хендерсон настроен покинуть Саудовскую Аравию. Им заинтересовался Ювентус
18-тимесячная аренда с условием выкупа
Фото: Ettifaq Club
"Ювентус" хочет арендовать Джордана Хендерсона у "Аль-Иттифака". Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.
Как отмечается, Хендерсон недоволен условиями жизни в Саудовской Аравии. Из-за этого он хочет покинуть клуб. Альфредо Педулла пишет, что "Ювентус" ведет переговоры относительно возможной аренды 33-летнего футболиста. Также ранее в СМИ писали о заинтересованности "Аякса" в подписании английского полузащитника.
Jordan #Henderson alla #Juventus è una cosa seria, non una trattativa in salita. La #Juventus disposta ad accettare le condizioni: 18 mesi di prestito con la possibilità di uscire— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 13, 2024
a giugno. E paga 1,5 milioni del mostruoso ingaggio dell’ex #Liverpool, zero per il cartellino, …
Напомним, за текущий сезон Хендерсон провел 19 матчей, из которых отдал 5 результативных передач. Действующий контракт Хендерсона рассчитан до 30 июня 2026 года
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