  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Хендерсон настроен покинуть Саудовскую Аравию. Им заинтересовался Ювентус
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хендерсон настроен покинуть Саудовскую Аравию. Им заинтересовался Ювентус

Италия
Обновлено

18-тимесячная аренда с условием выкупа

Хендерсон настроен покинуть Саудовскую Аравию. Им заинтересовался Ювентус

Фото: Ettifaq Club

Новина українською

"Ювентус" хочет арендовать Джордана Хендерсона у "Аль-Иттифака". Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.

Как отмечается, Хендерсон недоволен условиями жизни в Саудовской Аравии. Из-за этого он хочет покинуть клуб. Альфредо Педулла пишет, что "Ювентус" ведет переговоры относительно возможной аренды 33-летнего футболиста. Также ранее в СМИ писали о заинтересованности "Аякса" в подписании английского полузащитника.

Напомним, за текущий сезон Хендерсон провел 19 матчей, из которых отдал 5 результативных передач. Действующий контракт Хендерсона рассчитан до 30 июня 2026 года

По теме
yellow-arrow
С Малиновским в составе. Дженоа - Торино. Текстовая трансляция матча Серии А
yellow-arrow
Малиновский второй раз подряд выйдет в старте Дженоа
yellow-arrow
Эллас Верона - Эмполи: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Джордан Хендерсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости