Хендерсон настроен покинуть Саудовскую Аравию. Им заинтересовался Ювентус

"Ювентус" хочет арендовать Джордана Хендерсона у "Аль-Иттифака". Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.

Как отмечается, Хендерсон недоволен условиями жизни в Саудовской Аравии. Из-за этого он хочет покинуть клуб. Альфредо Педулла пишет, что "Ювентус" ведет переговоры относительно возможной аренды 33-летнего футболиста. Также ранее в СМИ писали о заинтересованности "Аякса" в подписании английского полузащитника.

Jordan #Henderson alla #Juventus è una cosa seria, non una trattativa in salita. La #Juventus disposta ad accettare le condizioni: 18 mesi di prestito con la possibilità di uscire

a giugno. E paga 1,5 milioni del mostruoso ingaggio dell’ex #Liverpool, zero per il cartellino, …