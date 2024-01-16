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Джорджо Кьеллини решил начать тренерскую деятельность
Итальянец возглавит свой бывший клуб
Экс-игрок сборной Италии Джорджо Кьеллини решил начать тренерскую деятельность.
Для легендарного итальянского футболиста начнется новый этап в карьере. Кьеллини станет тренером по развитию игроков своего бывшего клуба "Лос-Анджелес".
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39-летний игрок объявил о завершении карьеры в декабре прошлого года после того, как "Лос-Анджелес" уступил команде "Коламбус Крю" в финале Кубка MLS 2023.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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Zidane5 (Одесса)
16.01.2024 в 23:46
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