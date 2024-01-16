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Джорджо Кьеллини решил начать тренерскую деятельность

Италия
Обновлено

Итальянец возглавит свой бывший клуб

Джорджо Кьеллини решил начать тренерскую деятельность

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Экс-игрок сборной Италии Джорджо Кьеллини решил начать тренерскую деятельность.

Для легендарного итальянского футболиста начнется новый этап в карьере. Кьеллини станет тренером по развитию игроков своего бывшего клуба "Лос-Анджелес".

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39-летний игрок объявил о завершении карьеры в декабре прошлого года после того, как "Лос-Анджелес" уступил команде "Коламбус Крю" в финале Кубка MLS 2023.

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1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Zidane5 (Одесса)
16.01.2024 в 23:46
Давай в Юве после Макса )
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Комментарии 2
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Zidane5 (Одесса)
16.01.2024 в 23:46
Давай в Юве после Макса )
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0
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Romerik (YNWA)
17.01.2024 в 00:30
Вже був один...Пірло)) А взагалі з нової генерації молодих тренерів-відомих гравців - усі бездарності
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