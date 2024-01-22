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Моуриньо может вновь возглавить итальянский клуб
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Getty Images/Global Images Ukraine
Жозе Моуринью близок к тому, чтобы вскоре после ухода из "Ромы" продолжить работу в Италии.
Как сообщает The Times, португальский наставник отклонил предложения от команд из Саудовской Аравии и намерен вернуться в Серию А и сменить Вальтера Маццарри на должности главного тренера "Наполи". Моуринью находится в ожидании встречи с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, которая должна пройти позже на этой неделе. Отмечается, что 60-летний специалист был недоволен своим увольнением и хочет возглавить другой клуб чемпионата, но с большими ресурсами.
После прошлогоднего чемпионства "Наполи" занимает 9 место в Серии А. Сегодня "неаполитанцы" должны сыграть с миланским "Интером" в финале Суперкубка Италии.
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