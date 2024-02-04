Серия А. Аталанта - Лацио 3:1. Лациале не вернулись с Суперкубка

Серия А. 23-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Лацио" 3:1

Голы: Пашалич 16, Де Кетеларе 43 (пен.), 76 - Иммобиле 84 (пен.)

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Скальвини, Колашинац, Холм (Хатебур 64), Де Роон, Эдерсон (Мендичино 90+1), Руджери, Де Кетеларе (Муриэль 79), Миранчук (Скамакка 64), Пашалич (Толой 79)

"Лацио": Проведель, Лаццари (Лука Пеллегрини 46), Хила (Казале 46), А. Романьоли, Марушич, Ровелла, Гендузи, Луис Альберто (Весино 69), Исаксен (Педро 64), Кастельянос (Иммобиле 64), Фелипе Андерсон

Предупреждения: Пашалич 9, Эдерсон 78 - Фелипе Андерсон 45, Луис Альберто 46, Ровелла 47

Главный арбитр: Марко Гвида

В Саудовскую Аравию на Суперкубок "Лацио" ехал после пяти побед подряд во всех турнирах с общей разницей мячей 9:2. Да, было заметно, что играл не в лучший футбол, часть побед вымучил. Но все же контраст по сравнению с пост-Суперкубком очевиден. Уже в Аравии он позорно проиграл "Интеру", и в клубе признавали, что опомниться от такого поражения было тяжело. До сих пор тяжело.

Особенно тяжело в атаке. В последних шести таймах во всех турнирах, включая Суперкубок, вратарям соперников "лациале" не пришлось совершать ни единого сейва. Ни единого! Один гол все же забить удалось, но лишь один. Сегодня, с пенальти, при счете 0:3.

"Аталанта" также выдала отличную серию в последнее время. Пять побед и ничья во всех турнирах. Три победы и ничья в лиге. С такими и подходила к сегодняшнему матчу. Вот только ни в какую Аравию она не ездила. Так что сохранила свежесть. И сегодня серии продолжила, отыграв впечатляюще. Продолжила в том числе и домашнюю серию. Уже семь побед подряд дома во всех турнирах. Шесть - в лиге.

На первый тайм "Лацио" просто не явился. По ударам по воротам проиграл его со счетом 1:12. Причем "Аталанта" не очень и утруждала себя. Пробивала обычно не очень хорошо. Хороший удар Колашинаца головой отбил Проведель, Холм и Пашалич головой пробивали немного неточно.

Тем не менее, заслуженные голы бергамцы нашли. Навес Де Кетеларе, Скальвини сбрасывает головой, Пашалич принимает на грудь и бьет в падении. Марушич отбил удар выставленной рукой, и Де Кетеларе реализует пенальти.

Во втором тайме римляне уже начали шевелиться, уже старались. Почти не проиграли его ни по ударам по воротам, ни по владению мячом. Проиграли по качеству. Создавать у них не получалось. А то, что получалось - защитники блокировали. Бергамцы же создавали. Миранчук замкнул прострел в упор в Проведеля. В контратаке Де Кетеларе сместился справа, убрал защитника и попал в ближний угол.

Гол Иммобиле с пенальти в концовке спас разве что престиж, да и то не факт.



"Аталанта" на четвертом месте в четвертый раз в сезоне. В трех предыдущих она теряла его сразу же, после первого же матча. На этот раз осталась на второй и, если судить по этому выступлению и по последней серии в целом, способна остаться и дольше. Преимущество над пятым местом - три очка. А "Лацио" в Топ-4 не был в этом сезоне, и по такой игре ясно, почему. Сейчас он девятый.