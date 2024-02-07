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Президент Лацио ответил на слухи об увольнении Сарри

Италия

Я не увольняю главного тренера (с)

Президент Лацио ответил на слухи об увольнении Сарри

Фото: twitter.com/OfficialSSLazio

Новина українською

Президент "Лацио" Клаудио Лотито опроверг слухи о, вероятном, увольнении главного тренера Маурицио Сарри.

"Я не увольняю Сарри. Я вижу только чушь, которые пишут СМИ. Я не понимаю, в чем именно заключается проблема, но я разберусь с этим. Если надо, то я возьму ситуацию под свой контроль. Вы спрашиваете у меня о других тренерах, но на сегодня мы не с кем не ведем переговоров".

Напомним, что "Лацио" сыграет против "Кальяри" 10 февраля. Начало - в 16:00 по киевскому времени.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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