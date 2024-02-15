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Жиру не спешит продлевать свой контракт с Миланом

Италия
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Будущее французского форварда пока неизвестно

Жиру не спешит продлевать свой контракт с Миланом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный директор "Милана" Фурнани заявил, что еще рано говорить о будущем Оливье Жиру, контракт с которым истекает в июне.

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"Еще рано обсуждать его будущее, но двери открыты, если он хочет остаться".

Жиру привлек внимание клубов MLS, которые стремятся подписать его с октября. Но игрок еще не принял окончательного решения о своем будущем.

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Оливье Жиру Милан
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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