Жиру не спешит продлевать свой контракт с Миланом

Генеральный директор "Милана" Фурнани заявил, что еще рано говорить о будущем Оливье Жиру, контракт с которым истекает в июне.

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"Еще рано обсуждать его будущее, но двери открыты, если он хочет остаться".

Жиру привлек внимание клубов MLS, которые стремятся подписать его с октября. Но игрок еще не принял окончательного решения о своем будущем.