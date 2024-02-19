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Голкипер Руй Патрисиу летом хочет покинуть Рому
Три сезона в команде достаточно для него
Getty Images/Global Images Ukraine
36-летний голкипер "Ромы" Руй Патрисиу готов покинуть "Рому" летом. Об этом сообщает Николо Скира.
В июне у него истекает контракт с римлянами, после чего он хочет уйти из команды на правах свободного агента.
Португалец выступает в Роме с лета 2021 года. В общей сложности на его счету 129 матчей в составе "волков". В частности, в этом сезоне он провел 24 поединка.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 млн. евро.
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Источник:Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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