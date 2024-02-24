Италия
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Серия А. 80 минут Коваленко, полный реванш Эмполи над Сассуоло
Игрок, заменивший украинца, принес победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 26-й тур
Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"
"Сассуоло" - "Эмполи" 2:3
Голы: Пинамонти 54 (пен.), Д. Феррари 77 - Луперто 11, Ньянг 64 (пен.), С. Бастони 90+4
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