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Серия А. 80 минут Коваленко, полный реванш Эмполи над Сассуоло

Италия

Игрок, заменивший украинца, принес победу

Серия А. 80 минут Коваленко, полный реванш Эмполи над Сассуоло

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 26-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Эмполи" 2:3

Голы: Пинамонти 54 (пен.), Д. Феррари 77 - Луперто 11, Ньянг 64 (пен.), С. Бастони 90+4

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Серия А Сассуоло Виктор Коваленко Эмполи
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