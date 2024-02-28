Жоржиньо может продолжить свою карьеру в Серии А

Итальянский полузащитник "Арсенала" Жоржиньо может вернуться в Серию А, когда закончится его контракт с английским клубом.

32-летний игрок имеет опцию продления соглашения с "канонирами", но вероятность ее активации невысока.

Агент Жоржиньо Сантуш заявил, что игрок мог бы присоединиться к таким клубам как: "Лацио", "Ювентус" и "Наполи".