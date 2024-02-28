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Жоржиньо может продолжить свою карьеру в Серии А

Италия

Агент игрока назвал клубы, в которые может перейти итальянец

Жоржиньо может продолжить свою карьеру в Серии А

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Итальянский полузащитник "Арсенала" Жоржиньо может вернуться в Серию А, когда закончится его контракт с английским клубом.

32-летний игрок имеет опцию продления соглашения с "канонирами", но вероятность ее активации невысока.

Агент Жоржиньо Сантуш заявил, что игрок мог бы присоединиться к таким клубам как: "Лацио", "Ювентус" и "Наполи".

"Он больше подошел бы "Лацио" из-за тренера Сарри, который уже очень хорошо знает его особенности, а также "Юве", который имеет великолепного спортивного директора, такого как Кристиано Джунтоли, с которым Жоржиньо провел много лет. Я бы не исключал возвращения в "Наполи", - сказал Сантуш.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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