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Жоржиньо может продолжить свою карьеру в Серии А
Агент игрока назвал клубы, в которые может перейти итальянец
Premier League Twitter
Итальянский полузащитник "Арсенала" Жоржиньо может вернуться в Серию А, когда закончится его контракт с английским клубом.
32-летний игрок имеет опцию продления соглашения с "канонирами", но вероятность ее активации невысока.
Агент Жоржиньо Сантуш заявил, что игрок мог бы присоединиться к таким клубам как: "Лацио", "Ювентус" и "Наполи".
"Он больше подошел бы "Лацио" из-за тренера Сарри, который уже очень хорошо знает его особенности, а также "Юве", который имеет великолепного спортивного директора, такого как Кристиано Джунтоли, с которым Жоржиньо провел много лет. Я бы не исключал возвращения в "Наполи", - сказал Сантуш.
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