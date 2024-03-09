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Серия А. Кальяри прыгает вверх, Сассуоло начинает борьбу, Салернитана борется три минуты

Италия
Обновлено

Важные результаты в борьбе против вылета

Серия А. Кальяри прыгает вверх, Сассуоло начинает борьбу, Салернитана борется три минуты

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Серия А. 28-ой тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Фрозиноне" 1:0

Гол: Торстведт 58

Нереализованный пенальти: Жорже 90+1 (Ф, стойка)

20-ая команда против 18-ой, 19-ая против 16-ой. Суббота в Серии А началась с очень важных матчей в борьбе против вылета. "Сассуоло" с третьим тренером в сезоне проиграл неделю тому такой же важный матч "Вероне" и не мог позволить себе проигрывать ещё, "Фрозиноне" падает без парашюта и был обязан остановиться, "Кальяри" мог прыгнуть наверх, а "Салернитана" - доказать, что хотя бы борется.

В Реджо-Эмилии встречались команды, набравшие соответственно пять и шесть очков в предыдущих 14-ти турах. Первая смена тренера "Сассуоло" принесла 1:6 от "Наполи", немедленная вторая - 0:1 в Вероне и падение на 19-ое место. Но сегодня, во втором матче с Давиде Баллардини, началась борьба против вылета. А "Фрозиноне", может, лучше назначить второго тренера в сезоне вместо Эусебио Ди Франческо.

Игра была ожидаемо низкого уровня, скучной. Первый тайм и вовсе был таким, за который нужно снимать очки у обеих команд. Разве что хозяин поля Лорьенте бил с острого угла. Его бывший партнёр по команде Турати отбил. Во втором был назначен пенальти в пользу гостей, но ВАР увидел, что Торстведт выполнил чёткий подкат в мяч. А вскоре он же получил пас на ход и забил.

"Фрозиноне" мог сравнять счёт в добавленное время. Подталкивать бегущего соперника сзади в своей штрафной всегда рискованно, и опытный капитан Феррари должен был это знать. Но его выручил Жорже, пробив пенальти в стойку. Был момент после этого с игры, но Ибрагимович пробил по центру.

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Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Салернитана" 4:2

Голы: Лападула 12, Гаэтано 40, Шомуродов 51, 76 - Кастанос 56, Маджоре 58

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