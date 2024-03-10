Италия
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Серия А. Ювентус - Аталанта 2:2. Позитив в игре, но слишком мало побед
Вряд ли обе команды должны быть довольны результатом
ANSA
Серия А. 28-ой тур Турин. "Алльянц Стадиум" "Ювентус" - "Аталанта" 2:2 Голы: Камбиазо 66, Милик 70 - Коопмейнерс 35, 75 "Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Камбиазо (Веа 83), Локателли, МакКенни (Йилдиз 88), Миретти (Николусси Кавилья 76), Илинг-Джуниор (Сандро 83), Милик (Кен 76), Кьеза "Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Скальвини (Толой 67), Хиен, Дзаппакоста (Хатебур 67), Пашалич, Эдерсон, Руджери (Баккер 88), Коопмейнерс, Де Кетеларе (Миранчук 88), Скамакка (Лукман 57) Предупреждение: Хатебур 90+3 Главный арбитр: Марко Гвида Слишком мало побед "Ювентус" и "Аталанта" добывают в последнее время. Сегодня первый не победил в шестом из семи последних матчей. В них он набрал лишь шесть очков. Потому в итоге и потерял второе место, а про борьбу за Скудетто и вовсе забыл. "Аталанта" сегодня не выиграла пятый матч подряд во всех турнирах и четвёртый в лиге. Потому и ещё ранее потеряла место в Топ-4 и не возвращается к нему. По игре позитива в последнее время больше. Туринцы в последних четырёх матчах забили восемь мячей. В предыдущем туре в Неаполе играли хорошо и должны были реализовывать свои моменты. Бергамцы вернули хорошую игру в среду против "Спортинга" в Лиге Европы, и упущенные моменты там Джан Пьеро Гасперини назвал сумасшествием. И сегодня обе играли весьма прилично. Но побед, очков все еще мало. В первом тайме лучше выглядела "Аталанта". Парадокс, поскольку по ударам по воротам проиграла со счетом 2:8. Но она и вправду смотрелась организованнее. Хотя Карнезекки отбивал удар головой Миретти с близкого расстояния. А вообще моментов было мало. В итоге был реализован штрафной удар. Пашалич покатил на вход в штрафную площадку, там почему-то никто не прикрыл Коопмейнерса, и тот мощно пробил. Второй тайм "Юве" начал штурмом. Карнезекки в прыжке отбивал удар Кьезы. Милик вывел Федерико один-на-один. Хотя тот не попал. А "Аталанта" вроде бы отбилась и даже бегала в контратаки. Щенсны в прыжке потащил удар Скамакки издали. Но в итоге сама была поймана на быстрой атаке. Вместе с Кьезой на левом фланге оказались опорник МакКенни и правый защитник Камбиазо. Первый отдал вразрез, второй забил. Неделю тому в предыдущем туре "Аталанта" вела со счетом 1:0 после первого тайма, но во втором пропустила дважды за четыре минуты. Так вышло и сейчас. Капитан Толой только вышел на замену, проиграл навес, МакКенни сбросил головой назад, Милик пробил, и мяч срикошетил от того же Толоя. Аркадиуш заменил дисквалифицированного Влаховича, автора восьми голов в предыдущих семи матчах, и забил свой первый гол в лиге за пять месяцев. Неделю тому бергамцы в итоге и проиграли матч со счетом 1:2. Но на этот раз они хотя бы сравняли. Затем выдержав финальный штурм без особой работы для своего вратаря. Они также представили своих защитника и опорника. Центрдеф Джимсити с пасом вразрез, Коопмейнерс забивает свой десятый гол в сезоне. Восемь из них - в гостях. Больше на выезде из полузащитников в лигах Топ-5 забивал лишь Джуд Беллингем. Шестая ничьи в девяти последних очных матчах лиги. Десятая в 15-ти. Пять в шести последних очных в лиге в Турине. Так что ничего удивительного в таком результате. Но и мало радостного. Потому что "Ювентус" потерял второе место, а "Аталанта" не вышла на пятое и приблизилась к проигравшей "Болонье", которая на четвертом, на расстояние четырёх очков, а не двух.
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