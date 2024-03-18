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Официально: Игорь Тудор стал новым тренером Лацио

Италия

Детали сделки неизвестны

Официально: Игорь Тудор стал новым тренером Лацио

Фото: butfootballclub.fr

Новина українською

Хорватский специалист Игор Тудор возглавил "Лацио". Об этом сообщил клуб через свои социальные сети.

Сейчас детали сделки неизвестны, но ранее Фабрицио Романо сообщал, что договор будет подписан до июня и будет иметь опцию продлить соглашение еще на один сезон.

Тудор в прошлом году покинул "Марсель", с которым занял третье место в Лиге 1 в сезоне-2022/23.

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Лацио (Рим) Игор Тудор
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Источник:
Lazio
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Адам Жоржевич (Хмельницький)
18.03.2024 в 20:02
Ну що ж - подивимось як воно буде.
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Комментарии 1
Адам Жоржевич (Хмельницький)
18.03.2024 в 20:02
Ну що ж - подивимось як воно буде.
Ответить
0
0

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