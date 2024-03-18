Официально: Игорь Тудор стал новым тренером Лацио

Хорватский специалист Игор Тудор возглавил "Лацио". Об этом сообщил клуб через свои социальные сети.

Сейчас детали сделки неизвестны, но ранее Фабрицио Романо сообщал, что договор будет подписан до июня и будет иметь опцию продлить соглашение еще на один сезон.

Тудор в прошлом году покинул "Марсель", с которым занял третье место в Лиге 1 в сезоне-2022/23.