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Официально: Игорь Тудор стал новым тренером Лацио
Детали сделки неизвестны
Фото: butfootballclub.fr
Хорватский специалист Игор Тудор возглавил "Лацио". Об этом сообщил клуб через свои социальные сети.
Сейчас детали сделки неизвестны, но ранее Фабрицио Романо сообщал, что договор будет подписан до июня и будет иметь опцию продлить соглашение еще на один сезон.
Тудор в прошлом году покинул "Марсель", с которым занял третье место в Лиге 1 в сезоне-2022/23.
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Адам Жоржевич (Хмельницький)
18.03.2024 в 20:02
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