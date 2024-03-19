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Генеральный директор Фиорентины умер в возрасте 57 лет
Джо Бароне умер в больнице Сан-Раффаэле
acffiorentina
В возрасте 57 лет умер генеральный директор "Фиорентины" Джо Бароне.
17 марта Джо был госпитализирован позже он перенес операцию. После хирургического вмешательства американец оставался в критическом состоянии.
"С глубокой скорбью и безграничной печалью "Фиорентина" подтверждает потерю одного из своих руководителей, человека, который оставил свой след в истории клуба и который никогда не будет забыт. Генеральный директор Джузеппе Бароне скончался сегодня в больнице Сан-Раффаэле в Милане после внезапного сердечного приступа, который произошел в воскресенье", - говорится в заявлении "Фиорентины".
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