Генеральный директор Фиорентины умер в возрасте 57 лет

В возрасте 57 лет умер генеральный директор "Фиорентины" Джо Бароне.

17 марта Джо был госпитализирован позже он перенес операцию. После хирургического вмешательства американец оставался в критическом состоянии.

"С глубокой скорбью и безграничной печалью "Фиорентина" подтверждает потерю одного из своих руководителей, человека, который оставил свой след в истории клуба и который никогда не будет забыт. Генеральный директор Джузеппе Бароне скончался сегодня в больнице Сан-Раффаэле в Милане после внезапного сердечного приступа, который произошел в воскресенье", - говорится в заявлении "Фиорентины".