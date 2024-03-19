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Генеральный директор Фиорентины умер в возрасте 57 лет

Италия
Обновлено

Джо Бароне умер в больнице Сан-Раффаэле

Генеральный директор Фиорентины умер в возрасте 57 лет

acffiorentina

Новина українською

В возрасте 57 лет умер генеральный директор "Фиорентины" Джо Бароне.

17 марта Джо был госпитализирован позже он перенес операцию. После хирургического вмешательства американец оставался в критическом состоянии.

"С глубокой скорбью и безграничной печалью "Фиорентина" подтверждает потерю одного из своих руководителей, человека, который оставил свой след в истории клуба и который никогда не будет забыт. Генеральный директор Джузеппе Бароне скончался сегодня в больнице Сан-Раффаэле в Милане после внезапного сердечного приступа, который произошел в воскресенье", - говорится в заявлении "Фиорентины".

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Источник:
fiorentina
Опубликовал: Екатерина Власова
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