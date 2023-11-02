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Не Месси: Лучшим новичком МЛС стал игрок Атланты Юнайтед

MLS

Лео сыграл всего 6 матчей в сезоне

Не Месси: Лучшим новичком МЛС стал игрок Атланты Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

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МЛС объявила победителя в борьбе за звание лучшего игрока МЛС: им стал Георгиос Якумакис из "Атланды Юнайтед". Нападающий обошел в борьбе за приз Лионеля Месси.

Якумакис успел сыграть 28 поединоков в чемипонате, в то время как Месси сыграл всего 6. В результате греческий форвард обошел Лео и забил на 16 голов больше (у Месси всего 1 мяч и 2 результативных передачи).

Также на награду претендовал Эдуард Левен из "Сент-Луис Сити". Он сыграл 30 поединков и набрал 30 баллов по системе гол+пас: 6 голов и 9 ассистов.

Напомним, что сезон в МЛС начинается в конце февраля. Лионель Месси присоединился к "Интер Майами" и дебютировал только в июле.

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Лионель Месси МЛС Атланта Юнайтед Интер Майами
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