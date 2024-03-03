Интер Майами разгромил Орландо Сити в матче МЛС со счетом 5:0. Кривцов появился в конце
"Героны" лидируют в турнирной таблице
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер Майами" провел свой третий матч в текущем сезоне МЛС. Соперником команды Херардо Мартино стал “Орландо Сити”.
Счет был открыт уже на четвертой минуте усилиями Луиса Суареса – он забил свой первый гол за "геронов". Через семь минут уругваец уже оформил дубль, а на 29 минуте записал в свой актив еще и ассист.
После перерыва свое имя на табло записал и другая звезда "Интера" Лионель Месси. Аргентинец оформил дубль с интервалом пять минут.
Украинец Сергей Кривцов впервые за три матча не появился в основном составе своей команды. Он вышел на поле на 78 минуте, заменив 20-летнего центрбека Томаса Авилеса.
Благодаря победе "Интер" вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. К концу тура команду из Майами никто не сможет обогнать, разве что сравниться по количеству набранных очков (7).
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