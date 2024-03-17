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Интер Майами совершил победный камбек в матче МЛС. Кривцов появился на поле в первом тайме

MLS

Украинец провел на поле час

Интер Майами совершил победный камбек в матче МЛС. Кривцов появился на поле в первом тайме

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче регулярного чемпионата МЛС "Ди Си Юнайтед" встречался с "Интером Майами" в Вашингтоне.

Хозяева первыми открыли утро во встрече на 14 минуте. "Интеру" понадобилось 10 минут, чтобы уравнять цифры на табло. А во втором тайме благодаря дублю Луиса Суареса Майами выиграл этот поединок.

Украинский центральный защитник Сергей Кривцов вышел на поле на 31-й минуте встречи, заменив Николаса Фрейре. WhoScored оценил его старания баллом в 6,6.

Отметим, что Лионель Месси эту игру пропускал, Серхио Бускетс провел весь матч, а Хорди Альба и Луис Суарес появились на поле по ходу второго тайма.

На данный момент “Интер” лидирует в турнирной таблице Восточной Конференции, имея в активе 10 очков за пять матчей. У команды Херерда Мартино минимум на один проведённый поединок больше, чем в ближайших преследователей.

"Ди Си Юнайтед" – "Интер Майами" 1:3

Голы: Страуд 14 – Кампана 24, Суарес 72, 85

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