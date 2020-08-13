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Арену Львов готовят на начало сентября к матчу сборной Украины
Правда, без зрителей. Пофартит?
Через неделю, 26 августа, национальная сборная
За покрытием поля львовского футбольного стадиона постоянно следят 6 работников.
На 18 августа у нас запланирована рабочее совещание в облгосадминистрации по подготовке к поединку Украина-Швейцария, на котором основное внимание будет сосредоточено на выполнении требований медицинского протокола.
В ближайшее время займемся мытьем пластиковых сидений на трибунах, чтобы все выглядело привлекательно, хотя пока матчи на "Арене-Львов" будут проходить без зрителей.