  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Арену Львов готовят на начало сентября к матчу сборной Украины
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арену Львов готовят на начало сентября к матчу сборной Украины

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Правда, без зрителей. Пофартит?

Арену Львов готовят на начало сентября к матчу сборной Украины
Новина українською

Через неделю, 26 августа, национальная сборная Украины в Харькове начнет подготовку к стартовому поединку Лиги наций со Швейцарией. Он состоится 3 сентября на Арене-Львов. Директор стадиона Юрий Майборода отметил, что хотя на арене не был сыгран ни один матч, газон хорошего качества, отмечает Meta-ratings.

За покрытием поля львовского футбольного стадиона постоянно следят 6 работников.

Читайте такжеШвейцария примет Украину в Лиге наций на Свисспорарене

На 18 августа у нас запланирована рабочее совещание в облгосадминистрации по подготовке к поединку Украина-Швейцария, на котором основное внимание будет сосредоточено на выполнении требований медицинского протокола.

В ближайшее время займемся мытьем пластиковых сидений на трибунах, чтобы все выглядело привлекательно, хотя пока матчи на "Арене-Львов" будут проходить без зрителей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швейцария Арена Львов Лига Наций Юрий Майборода
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
bimbobo (Lviv)
13.08.2020 в 14:52
Через неделю, 26 августа...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...