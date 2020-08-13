Арену Львов готовят на начало сентября к матчу сборной Украины

Через неделю, 26 августа, национальная сборная Украины в Харькове начнет подготовку к стартовому поединку Лиги наций со Швейцарией. Он состоится 3 сентября на Арене-Львов. Директор стадиона Юрий Майборода отметил, что хотя на арене не был сыгран ни один матч, газон хорошего качества, отмечает Meta-ratings.

За покрытием поля львовского футбольного стадиона постоянно следят 6 работников.

На 18 августа у нас запланирована рабочее совещание в облгосадминистрации по подготовке к поединку Украина-Швейцария, на котором основное внимание будет сосредоточено на выполнении требований медицинского протокола.

В ближайшее время займемся мытьем пластиковых сидений на трибунах, чтобы все выглядело привлекательно, хотя пока матчи на "Арене-Львов" будут проходить без зрителей.