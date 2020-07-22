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Швейцария примет Украину в Лиге наций на Свисспорарене

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В городе Люцерн

Швейцария примет Украину в Лиге наций на Свисспорарене
Новина українською

Швейцарская футбольная ассоциация объявила место проведения последних двух домашних поединков национальной сборной в Лиге наций.

"Швайзер Нати", как называют команду, будет принимать Испанию и Украины в рамках Лиги наций в Базеле и Люцерне.

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Поединок в группе А4 против испанцев состоится в Базеле 14 ноября (начало - в 21.45 по киевскому времени), матч против Украины - в Люцерне (17 ноября, тоже в 21.45).

Речь идет о домашнем стадионе одноименного клуба "Люцерн" - "Свисспорарена", который был сооружен в 2011 году и рассчитан на 16 800 зрителей.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Швейцария Лига Наций
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Источник:
УАФ

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