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Швейцария примет Украину в Лиге наций на Свисспорарене
В городе Люцерн
Швейцарская футбольная ассоциация объявила место проведения последних двух домашних поединков национальной сборной в Лиге наций.
"Швайзер Нати", как называют команду, будет принимать Испанию и Украины в рамках Лиги наций в Базеле и Люцерне.
Поединок в группе А4 против испанцев состоится в Базеле 14 ноября (начало - в 21.45 по киевскому времени), матч против Украины - в Люцерне (17 ноября, тоже в 21.45).
Речь идет о домашнем стадионе одноименного клуба "Люцерн" - "Свисспорарена", который был сооружен в 2011 году и рассчитан на 16 800 зрителей.