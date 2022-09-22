Лига наций. Группа А1, 5-й тур

Загреб, Максимир

Хорватия – Дания 2:1

Голы: Соса 49, Майер 79 – Эриксен 77

Хорватия: Ливакович – Юранович, Шутало, Гвардиол, Соса – Модрич (Вида, 90+3), Брозович, Ковачич (Майер, 78) – Пашалич (Влашич, 71), Крамарич (Петкович, 71), Перишич (Оршич, 71)

Дания: Шмейхель – Андерсен, А. Кристенсен, Кьер (Йенсен, 72), Меле – Васс (Р. Кристенсен, 60), Хейбьерг, Дилейни (Хейлунн, 60) – Сков-Ольсен (Дольберг, 89), Эриксен – Брейтвейт (Дамсгор, 59)

Предупреждения: Перишич 36 – Кьер 57

Хорватия захватила лидерство в первой группе, повторно переиграв Данию. Команда Златко Далича снова обошлась без блеска, зато их взвешенная и грамотная игра позволила не только отобрать 4 очка у чемпионов мира, но и убить всю живость футбола датчан – самой системной команды квартета, недаром шедшей на первой строчке до сегодняшней игры.

Недаром говорят, что полузащита – лицо команды. Модрич, Брозович и Ковачич не творили чудес в Загребе этим вечером. Но их умение в нужный момент то подержать мяч, погасив активность гостей, то за счёт опыта прочитать эпизод и нивелировать угрозу ещё в зачатке фрустрировали Данию все 90 минут. В отдельных эпизодах тот же Лука одной крутой передачей создавал остроту из атак, которые ну никак не обещали беды для "алой гвардии".

Тягаться с таким сложно. Футбол сборных – это особая разновидность игры, где мало сыгранности и системности, зато индивидуальный талант подсвечивается особенно. И именно топовый центр Хорватии, с уже целиком сформировавшимися Брозо и Ковой, определила итог этой встречи, хоть в голах никакого прямого участия никто из них не брал.

Первый тайм прошёл при полной засухе в плане остроты, хотя вроде как хорватам результат был нужнее. "Шашковые" создали пару возможностей для ударов с угловых – по разу пробивали Йошко Гвардиол и Йосип Шутало. Реальный момент был только у Меле, но вингбек стрельнул прямо в Ливаковича с острого угла.

Игра пошла после перерыва. Борна Соса в дебюте второго тайма классно сыграл на добивании после корнера, нанеся обводящий удар в нижний угол. Без шансов для Шмейхеля. До 60-й минуты сохранялся режим тишины, и нового импульса игре придали замены. Редкий случай, когда сработали изменения не Каспера Юльманна, а его коллеги по другую сторону тренерской бровки.

Шутало глупо ошибся в передаче у своих ворот, мяч был доставлен Эриксену, и хавбек МЮ блестящим дальним ударом сравнял счёт. Но радость гостей была не долгой. Атакующие замены Юльманна вместе со сменой схемы нарушили баланс в защите, и опорная зона Дании провалилась в ответной же атаке. И свежий Майер вторым касанием ответил ещё одним точным дальним ударом. Ассистировал ему тоже едва появившийся на поле Оршич.

На финальный штурм Данию не хватило. Молодая оборона хозяев была на высоте и действовала не по годам грамотно. Хотя тому же Гвардиолу 20, Шутало 22, а Сосе 24. Хотя не стоит недооценивать качество прикрытия из центра поля, и свежую линию атаки, также вовсю пахавшую назад. Дольбергу удалось найти свой момент для удара даже за пару минут присутствия на поле, но Каспер не смог подготовить нормального выстрела, и хорваты заслуженно забрали победу.