ЛН. Нидерланды - Бельгия 1:0. Укрепление доминирования в регионе

Лига Наций. Группа А4. Шестой тур

Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

Нидерланды - Бельгия 1:0

Гол: Ван Дейк 73

Нидерланды: Пасвеер, Тимбер (Де Фрай 66), Ван Дейк, Аке (Маласиа 46), Думфриз, Де Роон, Бергхюйс (Гакпо 31), Блинд, Клаассен (Гравенберх 90+1), Янссен (Тейлор 46), Бергвайн

Бельгия: Куртуа, Дебаст, Альдервейрелд, Вертонген, Менье (Карраско 46), Онана (Тилеманс 76), Витсель, Кастань (Лукебакио 83), Де Брюйне, Э. Азар (Троссар 63), Батшуай (Де Кетеларе 46)

Предупреждения: Думфриз 77, Тейлор 84 - Кастань 6, Карраско 83

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

129-ое Дерби Нижних Земель имело гораздо большее значение, чем матч Лиги Наций. В турнирном плане лишь победа бельгийцев с разницей более двух мячей меняла победителя группы, и в такое в самой Бельгии не верили, говоря о чуде и "Миссии Почти Невыполнимой". "Красные Дьяволы" просто хотели взять реванш за 1:4 дома в июне. Как заявил их наставник Роберто Мартинес, дать нации немного душевного спокойствия перед Чемпионатом Мира. Что ж, вместо этого лишь возросла тревога.

Первый час матча был откровенно скучным. Команды играли медленно, слишком осторожно. Наставники обеих перед матчем говорили, что не хотят проигрывать в последнем выходе на поле перед Мундиалем, и именно такое желание превалировало. В целом бельгийцы выглядели лучше, начиная оба тайма активно, агрессивно, перехватывая мячи в атакующей трети поля. Но развить что-либо с этого не получалось. А голландцы без травмированных Депая, Де Йонга и Коопмейнерса буксовали.

Азар замкнул прострел с 13-ти метров плохо, Витсель достал длинный заброс перед воротами лишь кончиком бутсы, Батшуай после перехвата и паса Де Брюйне пробил из левой части штрафной слабо.А ответ Думфриза повторил момент Азара.

Новый этап матча начался на 66-ой минуте. Пошла гораздо более быстрая игра. Опорник Онана прорвался к Пасвееру, и тому пришлось спасать. Бергвайн пробивал из-под защитника - Куртуа взял. Тибо затем неосмотрительно вышел на перехват углового Гакпо и получил легкий удар головой Ван Дейка. Но далее спасал от контратак голландцев, выиграв два выхода один-на-один у Бергвайна и один такой у Клаассена. Бергвайн также из района угла вратарской попал в "девятку" не с той стороны.

Уже после истечения четырех добавленных минут вышедший на замену Лукебакио мог все-таки увести гостей от поражения, но его удар через себя ножницами с семи метров отбила стойка.

Вторая победа голландцев над бельгийцами подряд, чего не было с 1997-го года, то есть в девяти предыдущих матчах. Они выигрывают группу с 16-ю очками, и, скорее всего, будут принимать "Финал Четырех". Луи Ван Гаал в третьей каденции в сборной остается без поражений - 11 побед и четыре ничьи. Он сдержал обещание - его команда победила. Также во второй раз подряд не пропустила от кого-либо, при том, что до этого во всех матчах в 2022-ом году пропускала. Ее запас прочности велик.

Бельгия? Она не забивает впервые после пятидесяти матчей с забитыми. А главное - вновь не демонстрирует силу против сильного соперника. Постоянных побед над Польшей, Уэльсом, Чехией, Финляндией недостаточно для удовлетворения аппетитов нынешнего золотого поколения. Которое уже сходит со сцены.