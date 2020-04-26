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Барсе интересен голкипер Аякса Онана

Нидерланды
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Каталонцы рассмотрят покупку Андре, в случае ухода Нету

Барсе интересен голкипер Аякса Онана
Новина українською

Diario Sport сообщает, что "Барселона" проявляет интерес к голкиперу "Аякса" - Андре Онана.

Сам 24-летний вратарь также хотел бы перейти в каталонский клуб, несмотря на то, что у Андре уже сейчас есть предложения с других клубов.

Руководство "Барсы" привлекает молодой возраст голкипера и уже имеющийся у него опыт выступлений в матчах выского уровня на европейской арене.

По информации источника, голландский клуб хочет за Онана 40 млн евро.

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В статье: Аякс (Амстердам) Барселона Луиш Нету Андре Онана
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Источник:
Diario Sport
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