  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Нидерландская легенда и двукратный победитель ЛЧ. Эдвину ван дер Сару - 50 лет
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нидерландская легенда и двукратный победитель ЛЧ. Эдвину ван дер Сару - 50 лет

Нидерланды
(1 голосов)

А сейчас занимает важный пост в амстердамском клубе

Нидерландская легенда и двукратный победитель ЛЧ. Эдвину ван дер Сару - 50 лет
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня свой день рождения празднует Эдвин ван дер Сар. Известный голландский вратарь, который на протяжении многих лет был одним из лучших мире, отмечает юбилей - 50 лет.

Читайте такжеВан дер Сар: Аякс обязан оставаться конкурентоспособным на европейской арене – массовой распродажи не будет

Ван дер Сар, преждем всего, известен своей игрой за два клуба - "МЮ" и "Аякс", в составе которых смог выиграть 25 трофеев. И с голландцами, и с англичанами побеждал в Лиге Чемпионов. Причем, в финале 2008-го стал героеем серии послематчевых пенальти.

Немало отыграл за родную сборную. В футболке сборной Нидерландов выходил на поле 130 раз, в которых пропусти 87 голов. Дважды брал бронзу на чемпионатах Европы - в 2000-м и 2004-м.

На данный момент, ван дер Сар занимает пост исполнительного директора.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нидерланды Аякс (Амстердам) Эдвин ван дер Сар Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Maldini (Киев)
29.10.2020 в 21:39
сПАСИБО ТЕБЕ ВАН ДЕ САР!ТЫ лучший!!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...