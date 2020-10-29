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Нидерландская легенда и двукратный победитель ЛЧ. Эдвину ван дер Сару - 50 лет
А сейчас занимает важный пост в амстердамском клубе
Сегодня свой день рождения празднует Эдвин ван дер Сар. Известный голландский вратарь, который на протяжении многих лет был одним из лучших мире, отмечает юбилей - 50 лет.
Ван дер Сар, преждем всего, известен своей игрой за два клуба - "МЮ" и "Аякс", в составе которых смог выиграть 25 трофеев. И с голландцами, и с англичанами побеждал в Лиге Чемпионов. Причем, в финале 2008-го стал героеем серии послематчевых пенальти.
50 years old…Time flies! ????⁰I’m very grateful & proud of everything I’ve achieved as a player and as a person so far.— Edwin van der Sar (@vdsar1970) October 29, 2020
Hope to see you all very soon, till then…stay safe everyone! Love, Edwin. ❤️ pic.twitter.com/OFZLJ4J2Fm
Немало отыграл за родную сборную. В футболке сборной Нидерландов выходил на поле 130 раз, в которых пропусти 87 голов. Дважды брал бронзу на чемпионатах Европы - в 2000-м и 2004-м.
Edwin van der Sar ????— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) October 29, 2020
???????? Happy birthday, @vdsar1970 ????#HBD | @OnsOranje pic.twitter.com/g5ZjuUa7UK
На данный момент, ван дер Сар занимает пост исполнительного директора.
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