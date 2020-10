Нидерландская легенда и двукратный победитель ЛЧ. Эдвину ван дер Сару - 50 лет

Сегодня свой день рождения празднует Эдвин ван дер Сар. Известный голландский вратарь, который на протяжении многих лет был одним из лучших мире, отмечает юбилей - 50 лет.

Ван дер Сар, преждем всего, известен своей игрой за два клуба - "МЮ" и "Аякс", в составе которых смог выиграть 25 трофеев. И с голландцами, и с англичанами побеждал в Лиге Чемпионов. Причем, в финале 2008-го стал героеем серии послематчевых пенальти.

50 years old…Time flies! ????⁰I’m very grateful & proud of everything I’ve achieved as a player and as a person so far.

Hope to see you all very soon, till then…stay safe everyone! Love, Edwin. ❤️ pic.twitter.com/OFZLJ4J2Fm