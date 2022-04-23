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Владельцы Ман Сити отказались от покупки нидерландского клуба из-за протестов фанатов

Нидерланды
(1 голосов)

Сорвалась сделка на семь миллионов евро; теперь НАК Бреда будет продан местным предпринимателям

Владельцы Ман Сити отказались от покупки нидерландского клуба из-за протестов фанатов

Фото: NOS

UA-Футбол
Новина українською

Компания-владелец "Манчестер Сити", City Football Group, не смогла приобрести нидерландский клуб "НАК Бреда" из-за протестов фанатов. Нынешние владельцы команды решили продать клуб группе местных предпринимателей.

Ранее City Football Group договорились с владельцами "Бреды" о покупке команды за 7 миллионов евро. Так, клуб стал бы уже одиннадцатым активом компании в мире, и пятым в Европе. Компания владеет "Ман Сити", "Жироной", "Труа" и "Ломмелем".

Однако, болельщики клуба организовали массовые протесы против продажи клуба CFG и превращения в инкубатор для арендованных игроков. После этого владельцы заявили о продаже "Бреды" местным предпринимателям.

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В статье: Манчестер Сити Бреда City Football Group
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
23.04.2022 в 17:47
Украинский клуб пускай купят
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