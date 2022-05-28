Аякс стремится подписать вингера Тоттенхэма

Полузащитник "Тоттенхэма" Стивен Бергвейн летом может покинуть клуб. По информации журналиста Даниэле Лонго, 24-летним вингером интересуется "Аякс".

Сообщается, что нидерландец является главной трансферной целью "Аякса". Напомним, что Бергвейн ранее выступал за "ПСВ".

В сезоне 2021/2022 Бергвейн сыграл за "шпор" 32 матча во всех турнирах, в которых ему удалось забить четыре гола и отдать две результативные передачи.