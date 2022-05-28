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Аякс стремится подписать вингера Тоттенхэма

Нидерланды
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Нидерландец может вернуться в Эредивизи

Аякс стремится подписать вингера Тоттенхэма

Стивен Бергвейн

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Полузащитник "Тоттенхэма" Стивен Бергвейн летом может покинуть клуб. По информации журналиста Даниэле Лонго, 24-летним вингером интересуется "Аякс".

Сообщается, что нидерландец является главной трансферной целью "Аякса". Напомним, что Бергвейн ранее выступал за "ПСВ".

В сезоне 2021/2022 Бергвейн сыграл за "шпор" 32 матча во всех турнирах, в которых ему удалось забить четыре гола и отдать две результативные передачи.

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В статье: Аякс (Амстердам) Тоттенхэм (Лондон) Стивен Бергвейн
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Источник:
Даниэле Лонго

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