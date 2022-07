Люк де Йонг перешёл в нидерландский гранд

31-летний нидерландский нападающий Люк де Йонг совсем скоро станет игроком ПСВ.

Игрок прошел медосмотр в клубе из Эйндговена. Об этом сообщают официальные ресурсы ПСВ. Де Йонг присоединился к команде 1 июля.

PSV is dichtbij de komst van @LuukdeJong9. De 31-jarige spits was vandaag in Eindhoven en is inmiddels ook medisch gekeurd door de club.