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Люк де Йонг перешёл в нидерландский гранд

Нидерланды
Обновлено
(1 голосов)

Вернулся на Родину

Люк де Йонг перешёл в нидерландский гранд

Офіційний сайт ПСВ/Автор невідомий

Новина українською

31-летний нидерландский нападающий Люк де Йонг совсем скоро станет игроком ПСВ.

Игрок прошел медосмотр в клубе из Эйндговена. Об этом сообщают официальные ресурсы ПСВ. Де Йонг присоединился к команде 1 июля.

Отметим, что прошлый сезон игрок провел в аренде в "Барселоне". В составе каталонцев Люк сыграл 29 матчей, в которых отличился семью голами и одним ассистом. После аренды он вернулся в состав "Севильи", с которой контракт был рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, что де Йонг уже выступал за ПСВ в 2014-2019 гг. Там он провел больше всего матчей среди всех клубов в своей карьере – 204. Также вместе с эйндховенцами он трижды становился чемпионом Нидерландов.

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В статье: Люк де Йонг Барселона ПСВ (Эйндховен) Севилья
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Комментарии (30)
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Real Zaragoza (Сарагоса)
02.07.2022 в 14:32
Фанатики Пеналду такі кумедні
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0
-1
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Lazio1900
02.07.2022 в 14:07
На сайте Ковалевский гей и его ЛГБТ братья из-за того что обидели их икону Пеналду начинают врать про рашизм,будете внимательны,не обращайте внимания, посылайте в след за кораблём,им это место привычнее.
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+1
-1
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KOVAlevskiy
02.07.2022 в 14:11
ми просто називаємо речі своїми іменами і під назвами чужих клубів не ховаємось. а чіпляти на себе герби та емблеми інших клубів - це ж рашистська тактика, якої ти чомусь не цураєшся
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+1
-1
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Lazio1900
02.07.2022 в 14:13
Не знаю рашистской тактики,видать ты знаток в ней,надо бы тебя к столбу примотать скотчем,предатель куев.
+1
-1
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KOVAlevskiy
02.07.2022 в 14:15
ой не дури тут.. всі українці вас наскрізь вже бачать не знає він, але використовує.. скажи ще, що ти просто сайтом заблукав
0
-1
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KOVAlevskiy
02.07.2022 в 14:04
Лаціо, а чому ти боїшся зайти зі свого справжнього барселонського акаунта? в тебе шо комплекси?
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0
-1
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Lazio1900
02.07.2022 в 14:09
Пидр,а с чего ты решил что мне нравится Барселона? Потому что меня бесит Пеналду? Болею за Месси и сборную Аргентины,а барселонский футбол не для меня
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+1
-1
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KOVAlevskiy
02.07.2022 в 14:14
тобто по-твоєму збірна Аргентини - це не кубло кумів та під@р@сів? щось дивні в тебе стандарти згадати лише як мессі фарбував волосся та бороду в збірній, щоб віддати честь гейській моді
+1
0
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Lazio1900
02.07.2022 в 13:53
ВНИМАНИЕЕ !!! На сайте обнаружен гомосек-зоофил Просто Квашнин,любит Роналду и котов, врёт что другие коллаборанты чтоб их забанили, признался что любит Роналду и из-за этого такой злой.
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0
-1
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KOVAlevskiy
02.07.2022 в 13:59
а тебе шо банили і тому ти такий ображений? тут лише рашистів-під@р@сів так опускають
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0
-2
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Lazio1900
02.07.2022 в 14:03
Значит ты рашист и пидр,и насильник как Пеналду
+1
0
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KOVAlevskiy
02.07.2022 в 14:07
так ти ще і стєлочнік це дуже сумно, що ти неповноцінний
0
-1
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Lazio1900
02.07.2022 в 14:11
Сумно что ходишь посвистывая, и вместо того что помогать стране ты бегаешь с радужным флагом от которого нет никакой пользы, только твоим братьям
+1
0
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Просто Квашин (Харьков)
02.07.2022 в 13:48
ВНИМАНИЕЕ !!! На сайте гадит ...олексин... человек с гомосексуальными наклонностями, колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано..... Целыми днями изголяется и унижает украинцев и изголяется над украинским языком, пытается "столкнуть лбами" болельщиков наших клубов, продвигает фейки кремля используя несколько десятков ников ( Водитель трамвая, Олексин(Н.), ZNAK_PONOSA, ТолькоДНЕПР (Днепр), Соколов (Никополь),kotіgorok (Чернiгiв), хутин пуйлo 88 (Нєначасє), Счетчик шманцев (Полтава),Lazio1900, cadoki (007) ) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наш народ и наша страна...
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+2
-2
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Lazio1900
02.07.2022 в 13:27
ЛГБТ община фанатов Роналду (нормальные его не поддерживают) прилетели гадить на Месси и восхвалять Радужного7
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+2
-1
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Просто Квашин (Харьков)
02.07.2022 в 13:34
Ти ж сам гомік, чморило, раз за гей-клуб топиш...
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+1
-3
avatar
Lazio1900
02.07.2022 в 13:39
Лацио правый клуб,неуч безмозглый. Там таким как тебе и Пеналду петушкам не рады
+2
0
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KOVAlevskiy
02.07.2022 в 13:44
кумедні ці барселонські геї виставляють себе повними дурнями. зараз воно в футболці Лаціо, а через годину одягне голубо-гранатну барселонську і буде мессі вилизувать, тобто вести себе як гомосятіна
0
-2
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Lazio1900
02.07.2022 в 13:55
А ты уже сидишь в футболке Пеналду и фапаешь на своего кумира,ведь давно известно,что фанатики Пеналду геи.
0
0
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KOVAlevskiy
02.07.2022 в 13:22
ось вам і приклад п#д@р@са, який вважає себе фанатом барси, але не цурається одягнути футболку Лаціо, щоб зробити ілюзію популярності їхнього клубу та карліка мессі і осквернити великого Роналду. Така от рашистська тактика від барселонців, що не дивно, бо це одного поля ягоди
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+1
-2
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Lazio1900
02.07.2022 в 13:24
Ха-ха,гомосек фанат Пеналду обзывает других,ты после того как твой гей кумир жамкалися с Бадром должен вообще потеряться
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+1
-1
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Просто Квашин (Харьков)
02.07.2022 в 13:49
Водітель трамвая олексін взявся за старе...Гадити...гадити...гадити...
+1
0
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Lazio1900
02.07.2022 в 13:50
Просто Квашнин взялся за куй Роналду...
0
0
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KOVAlevskiy
02.07.2022 в 13:07
скільки разів рятував барсу від позору, а натомість отримав копняка під зад від керівництва і презирство від фанатів, бо був краще від їхнього улюбленця мессі за минулий сезон
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-2
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Lazio1900
02.07.2022 в 13:15
Ты помешан на Месси? Смотри за своим гомосялду,который опозорил МЮ и опустил их на 6 место
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Просто Квашин (Харьков)
02.07.2022 в 13:19
Що ти верзеш, телепню... Ти змішав в своїй тарілці в кучу котлети,коні,мухи,люди...
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Lazio1900
02.07.2022 в 13:22
Но ты же захавал? Ты тоже ЛГБТ фанат Пеналду?
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+1
-1
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Просто Квашин (Харьков)
02.07.2022 в 13:35
Ні гомік ! Я не з вами геями...
0
-2
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Lazio1900
02.07.2022 в 13:40
Ты же за Пеналду очко своё разрываешь,конечно ты петушок радужный как и твой кумир
+1
0
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KOVAlevskiy
02.07.2022 в 13:49
За Роналду тут найбільше пишеш ти, барселонський гей в футболці Лаціо. Шо очко розриває, що він разом не з мессі в вашій голубій братії?
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