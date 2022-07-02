Люк де Йонг перешёл в нидерландский гранд

31-летний нидерландский нападающий Люк де Йонг совсем скоро станет игроком ПСВ.

Игрок прошел медосмотр в клубе из Эйндговена. Об этом сообщают официальные ресурсы ПСВ. Де Йонг присоединился к команде 1 июля.

#TheLuukWay ⏳????



PSV is dichtbij de komst van @LuukdeJong9. De 31-jarige spits was vandaag in Eindhoven en is inmiddels ook medisch gekeurd door de club. — PSV (@PSV) July 1, 2022

Отметим, что прошлый сезон игрок провел в аренде в "Барселоне". В составе каталонцев Люк сыграл 29 матчей, в которых отличился семью голами и одним ассистом. После аренды он вернулся в состав "Севильи", с которой контракт был рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, что де Йонг уже выступал за ПСВ в 2014-2019 гг. Там он провел больше всего матчей среди всех клубов в своей карьере – 204. Также вместе с эйндховенцами он трижды становился чемпионом Нидерландов.