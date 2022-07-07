Вспомните ТОП-20 самых дорогих продаж амстердамского Аякса - КВИЗ

6 июля дортмундская "Боруссия" официально объявила о подписании форварда амстердамского "Аякса" ивуарийца Себастьяна Аллера. За него, согласно данным портала transfermarkt, немцы отдали 31 миллион евро.

Сегодня мы предлагаем вспомнить 20 самых дорогих продаж в истории амстердамского клуба. Трансферная стоимость указана согласно данным портала transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках.