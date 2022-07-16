  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Аякс подпишет форварда Лейпцига за 17 миллионов евро. Им интересовался Манчестер Юнайтед
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аякс подпишет форварда Лейпцига за 17 миллионов евро. Им интересовался Манчестер Юнайтед

Нидерланды
(1 голосов)

Брайан Бробби отыграл последние полгода в Амстердаме, забив 7 голов в 11 матчах

Аякс подпишет форварда Лейпцига за 17 миллионов евро. Им интересовался Манчестер Юнайтед

Фото: Ajax.nl

UA-Футбол
Новина українською

Амстердамский "Аякс" близок к приобретению молодого нидерландского форварда "РБ Лейпциг" Брайана Бробби. Как сообщает издание De Telegraaf, чемпион Эредивизии заплатит за нападающего около 17 миллионов евро.

В Лейпциге Бробби оказался летом прошлого года, перейдя в команду свободным агентом из "Аякса". Однако, уже спустя полгода он вернулся в Амстердам на правах аренды. За полгода в Бундеслиге Брайан сыграл 9 матчей и отдал 2 ассиста, а за полсезона в Эредивизии сделал 7+1 в 11 играх.

По информации издания, форвард подпишет контракт с "Аяксом" до лета 2027 года, на пять лет. Ранее амстердамский клуб вернул другого футболиста, игравшего в его академии – "Аякс" заплатил "Тоттенхэму" 31,25 миллиона евро за Стивена Бергвейна.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) РБ Лейпциг Брайан Бробби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде