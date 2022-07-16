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Аякс подпишет форварда Лейпцига за 17 миллионов евро. Им интересовался Манчестер Юнайтед
Брайан Бробби отыграл последние полгода в Амстердаме, забив 7 голов в 11 матчах
Фото: Ajax.nl
Амстердамский "Аякс" близок к приобретению молодого нидерландского форварда "РБ Лейпциг" Брайана Бробби. Как сообщает издание De Telegraaf, чемпион Эредивизии заплатит за нападающего около 17 миллионов евро.
В Лейпциге Бробби оказался летом прошлого года, перейдя в команду свободным агентом из "Аякса". Однако, уже спустя полгода он вернулся в Амстердам на правах аренды. За полгода в Бундеслиге Брайан сыграл 9 матчей и отдал 2 ассиста, а за полсезона в Эредивизии сделал 7+1 в 11 играх.
По информации издания, форвард подпишет контракт с "Аяксом" до лета 2027 года, на пять лет. Ранее амстердамский клуб вернул другого футболиста, игравшего в его академии – "Аякс" заплатил "Тоттенхэму" 31,25 миллиона евро за Стивена Бергвейна.
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