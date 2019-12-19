Не став чемпионом. БАТЭ уволил главного тренера

По истечении срока действия контракта футбольный клуб "БАТЭ" покидает рулевой Алексей Бага. Специалист присоединился к тренерскому штабу "желто-синих" в 2011 году и работал ассистентом у Виктора Ганчаренко, Александра Ермаковича и Олега Дулуба, которого сменил на посту в начале июня минувшего года.

В итоге вторая половина сезона 2018 оказалась для команды успешной: были завоеваны чемпионский титул, а также путевка в 1/16 финала Лиги Европы.

Как отмечает пресс-служба клуба, руководству нелегко далось решение не продлевать трудовые отношения с Алексеем Багой. По итогам сезона "БАТЭ" впервые за 14 лет не стал чемпионом Беларуси, уступив первое место брестскому "Динамо" Милевского, Нойока и Хобленко.