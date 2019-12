Дайджест: новый стиль CR7, Месси в пижаме, вульгарный жест Златана и пение 30 000 фанатов при свечах

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сменил имидж – в честь католического Рождества? Теперь у 34-летнего португальца новая прическа, а у его парикмахера футболка с автографом.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси встретил Рождество вместе с семьей в родном городе Росарио в Аргентине. Семейство аргентинца облачилось в красно-белые пижамы с персонажами вселенной Disney – Дональдом Даком и Микки Маусом.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович опубликовал в своем Twitter фотографию льва, который показывает средний палец. Тоже поздравление с Рождеством?! Далеко не все оценили такую публикацию форварда.

28 тысяч поклонников немецкого "Унион Берлин" спели на стадионе любимой команды при свечах. Это произошло уже в 17-й раз подряд в канун Рождества – традиция зародилась в 2003 году, когда группа фанатов подбодрила друг друга в непростое для клуба время ("Унион" барахтался на дне второй Бундеслиги). С тех пор болельщики устраивают подобное на стадионе каждый год. В этот раз мероприятие особенно массовое, команда впервые в новейшей истории участвует в Бундеслиге и идет на 11 месте после 17 туров.

Christmas carols with @fcunion_en in Köpenick. Thousands of fans come here to do this every year since 89 broke in on Dec. 2003 to start the tradition. It's brilliant! #Eisern pic.twitter.com/zcUSJNHUfl