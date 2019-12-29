Олег Кононов может возглавить Динамо-Брест – СМИ

Олег Кононов в ближайшее время может быть назначен на пост главного тренера брестского "Динамо", сообщает "Белорусский Футбол".

По информации источника, вчера специалист находился в Бресте. Добавим, что сын Кононова работает в академии брестского клуба.

Последним местом работы Кононова был московский "Спартак", откуда он был уволен в конце сентября.

В начале декабря "Динамо-Брест" покинул Марцел Личка, который привёл команду к первому чемпионству в истории.