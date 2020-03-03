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СМИ: Мать Криштиану Роналду перенесла инсульт

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Криш, оставайся сильным и заботься о ней

СМИ: Мать Криштиану Роналду перенесла инсульт
Новина українською

Мама Криштиану Роналду, Долорес, срочно была госпитализирована в больницу в родном городе португальца Мадейра. Причина – ишемический инсульт, который поразил женщину сегодня, в 5 утра по местному времени.

По информации Metro Entertainment и The Sun, сейчас Долорес находится в сознании, ее состояние описывается как стабильное. В ближайшее время она пройдет дополнительные медицинские тесты.

В 2007 году у Долорес диагностировали рак молочной железы, с которым она успешно справилась после интенсивных курсов лучевой терапии. Ранее Криштиану рассказывал, что его мать сильно нервничает во время футбольных матчей:

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В статье: Криштиану Роналду
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