СМИ: Мать Криштиану Роналду перенесла инсульт

Мама Криштиану Роналду, Долорес, срочно была госпитализирована в больницу в родном городе португальца Мадейра. Причина – ишемический инсульт, который поразил женщину сегодня, в 5 утра по местному времени.

По информации Metro Entertainment и The Sun, сейчас Долорес находится в сознании, ее состояние описывается как стабильное. В ближайшее время она пройдет дополнительные медицинские тесты.

В 2007 году у Долорес диагностировали рак молочной железы, с которым она успешно справилась после интенсивных курсов лучевой терапии. Ранее Криштиану рассказывал, что его мать сильно нервничает во время футбольных матчей: