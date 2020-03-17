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УЕФА потребует от клубов и лиг 300 млн евро за перенос Евро-2020

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Европейскому футболу дорого обойдется перенос чемпионата Европы

УЕФА потребует от клубов и лиг 300 млн евро за перенос Евро-2020
UA-Футбол
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Сегодня УЕФА проведет экстренное совещание, на котором рассмотрит вопрос с переносом Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.

Как информирует The Athletic, УЕФА потребует от европейских клубов и лиг компенсацию в 275 млн фунтов (больше 300 млн евро). Именно столько, по оценке УЕФА, стоит перенос Евро на июнь 2021 года.

Несмотря на непредсказуемость ситуации с распространением вируса COVID-19 в Европе, большинство клубов и лиг надеются завершить сезон в мае и июне, а не аннулировать его. Также рассматриваются варианты с продлением чемпионатов на июль и более поздние месяцы. Евро-2020 должен был проводиться с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

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УЕФА проведет сегодняшнее совещание в два этапа. В первой видеоконференции будут участвовать представители УЕФА, представители ассоциации европейских клубов (ECA), организаторы еврокубков и представители ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro). Затем УЕФА обсудит ситуацию с представителями 55 европейских ассоциаций.

После того как УЕФА предложит свой план, будет создана целевая группа, которая детально займется вопросами футбольного календаря и форматом проведения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы 19/20.

Однако, как опасаются источники The Athletic, любые принятые решения могут в итоге не вступить в силу из-за мирового кризиса здравоохранения.

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В статье: УЕФА Евро-2020 коронавирус
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