Нинкович играет. ВС Уондерерс - ФК Сидней. Прямая трансляция
Карантин в Европе - это возможность познакомиться с экзотическим австралийским футболом, где все же продолжают чемпионат, хоть и с пустыми трибунами. Вашему вниманию прямая видео трансляция 24-го тура чемпионата Австралии между ВС Уондерерс и ФК Сидней, за который выступает бывший динамовец Милош Нинкович (в текущем сезоне у него 5 голов в 17 матчах). К слову, команда серба лидирует в чемпионате с отрывом в восемь очков, соперник идет на восьмом месте (из 11-ти команд).
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