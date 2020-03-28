Питер Крауч: Видел Роналдо на Ибице. Он пил пиво и удерживал на животе пепельницу

Экс-нападающий "Ливерпуля" Питер Крауч рассказал, что очень хотел сыграть с бразильцем Роналдо.

"Больше всего я бы хотел сыграть с оригинальным Роналдо. Не уверен, что наши стили подходили друг другу, но 90 минут с ним стали бы главным событием в моей жизни.

Вообще-то я однажды встречал его. Я отдыхал на Ибице и увидел его на пляже. Он был увлечен выпивкой и удерживал на животе пепельницу. Как только он допивал одну бутылку пива, его спутница-супермодель приносила другую.

Шанс сфотографироваться с ним был слишком хорош, чтобы его упускать, так что я подошел к нему. Я надеялся, что он воскликнет: "О, Крауч!" Однако он понятия не имел, кто я такой. Мы сделали совместный снимок, и я ушел, а он даже и не понял, что я футболист", – рассказал Крауч.