Капелло объяснил причину хронических проблем сборной Англии на крупных турнирах

Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло рассказал о причинах неудачных выступлений команды на крупных турнирах.

"Футболка сборной Англии сильно давит. Слишком много лет без побед. 1966-й – это проблема, потому что как только подходит чемпионат мира или Евро, все думают, что сборная может повторить. Всегда, всегда, всегда. Важно играть без этого давления, более свободно.

Здесь много психологии, но, если честно, мне кажется, что проблема Англии в том, что игроки приезжают на турнир уставшими.

В сентябре, октябре, ноябре у нас не было проблем в матчах с лучшими командами мира. В марте и апреле было так себе. В июне – проблемы.

Именно поэтому я считаю, что сложность – в физической форме. Игроки проводят много матчей за клуб, и в их культуре заложено: бороться, бороться, бороться, никогда не останавливайся. Мне нравилось это", – цитирует Капелло The Guardian.