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Ференцварош - Дебрецен 2:1. Видео голов команды Реброва в этом матче

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Подопечные украинского наставника одержали домашнюю победу

Ференцварош - Дебрецен 2:1. Видео голов команды Реброва в этом матче
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В матче 1-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" под руководством Сергея Реброва победил "Дебрецен" со счетом 2:1.

Дубль в составе гостей оформил венгерский полузащитник Давид Сигер. 29-летний хавбек сначала сравнял счет в поединке на 22-й минуте, а под занавес первого тайма вывел "Ференцварош" вперед.

Чемпионат Венгрии. Перенесенный матч первого тура
Будапешт. Groupama Aréna

"Ференцварош" - "Дебрецен" 2:1
Голы: Давид Сигер 22, Давид Сигер 42 - Адам Бёди 13

Вашему вниманию голы "Ференцвароша в этом матче

  • 1-й гол:

  • 2-й гол:

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В статье: Дебрецен Ференцварош (Будапешт)
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