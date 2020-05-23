Ференцварош - Дебрецен 2:1. Видео голов команды Реброва в этом матче
Подопечные украинского наставника одержали домашнюю победу
В матче 1-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" под руководством Сергея Реброва победил "Дебрецен" со счетом 2:1.
Дубль в составе гостей оформил венгерский полузащитник Давид Сигер. 29-летний хавбек сначала сравнял счет в поединке на 22-й минуте, а под занавес первого тайма вывел "Ференцварош" вперед.
Чемпионат Венгрии. Перенесенный матч первого тура
Будапешт. Groupama Aréna
"Ференцварош" - "Дебрецен" 2:1
Голы: Давид Сигер 22, Давид Сигер 42 - Адам Бёди 13
Вашему вниманию голы "Ференцвароша в этом матче
- 1-й гол:
- 2-й гол:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...