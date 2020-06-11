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Победили COVID? Дерби Партизана и Црвены Звезды состоялось при переполненных трибунах и с пиротехникой

Общие новости
(1 голосов)

Встреча вечных соперников во время пандемии

Победили COVID? Дерби Партизана и Црвены Звезды состоялось при переполненных трибунах и с пиротехникой
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Сербский футбол вернулся из карантина полуфиналом кубка страны – в рамках поединка ½ "Партизан" с минимальным счетом 1:0 одолел "Црвену Звезду". Единственный гол в активе Бибраса Натхо (58 минута встречи). Соперником "черно-белых" в финале станет "Войводина".

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25 тысяч фанатов собралось на трибунах белградского стадиона "Партизана", чтобы поддержать свои команды. Болельщики пустили в ход пиротехнику, устроив яркое фаер-шоу.

Вечное дерби, или Белградское дерби – это соперничество самых популярных спортивных обществ в Сербии, белградских "Партизана" и "Црвены Звезды". Наиболее острый характер соперничество приобрело именно в футболе. Данные поединки всегда привлекают к себе большое внимание сербской общественности. Рекордная посещаемость дерби – 108 000 зрителей.

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В статье: Партизан (Белград) Црвена Звезда (Белград)
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Комментарии (4)
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skopa (Харьков)
11.06.2020 в 11:30
Есть официальные сайты ООН со счетчиками реальной смертности по странам,но из-за цензуры продажных сисадминов его даже трудно выложить.Это вопроск рептилоиду Бейтсу и ему подобным., а каждый высер про фейковый коронавирус проплачивается. Попробуйте так " странасчетчикточкаинфо", на английском языке.Может, тогда больше людей поймет, что никакой избыточной смертности от коронынет и не было.Это афера от Бейтса и ВОЗа....Для чего-включайте мозги..
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0
0
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Evgenariys (Чернигов)
11.06.2020 в 10:30
Слава Хорватии!
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+2
0
alex 66 (Кременчуг)
11.06.2020 в 10:09
Дебилизм...а потом второй раунд из-за таких вот.
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+1
-2
Бандеровець) (Одесса)
11.06.2020 в 10:22
иди самоизолируйся
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+1
-1


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