Победили COVID? Дерби Партизана и Црвены Звезды состоялось при переполненных трибунах и с пиротехникой
Встреча вечных соперников во время пандемии
Сербский футбол вернулся из карантина полуфиналом кубка страны – в рамках поединка ½ "Партизан" с минимальным счетом 1:0 одолел "Црвену Звезду". Единственный гол в активе Бибраса Натхо (58 минута встречи). Соперником "черно-белых" в финале станет "Войводина".
25 тысяч фанатов собралось на трибунах белградского стадиона "Партизана", чтобы поддержать свои команды. Болельщики пустили в ход пиротехнику, устроив яркое фаер-шоу.
???????? Partizan Belgrade vs Crvena Zvezda 10/06/2020 #Delije pic.twitter.com/V6cG2E8isc— 101% ULTRAS (@101ULTRAS) June 10, 2020
Вечное дерби, или Белградское дерби – это соперничество самых популярных спортивных обществ в Сербии, белградских "Партизана" и "Црвены Звезды". Наиболее острый характер соперничество приобрело именно в футболе. Данные поединки всегда привлекают к себе большое внимание сербской общественности. Рекордная посещаемость дерби – 108 000 зрителей.