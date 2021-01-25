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Сон Хин Мин - лучший азиатский игрок по итогам 2020 года, который выступает вне Азии

Общие новости
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Хавбек "Ливерпуля" Минамино занял только 9-ю позицию в голосовании

Сон Хин Мин - лучший азиатский игрок по итогам 2020 года, который выступает вне Азии
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Азиатская футбольная конфедерация (AFC) признала вингера лондонского "Тоттенхэма" Сон Хин Мина лучшим игроком по итогам прошлого года, который выступает за пределами Азии.

Второе место в голосовании досталось иранскому форварду "Порту" Мехди Тареми, а тройку лучших замкнул защитник "Ванкувер Уайткэпс" Али Аднан. Примечательно, что атакующий полузащитник "Ливерпуля" Такуми Минамино занял в списке только 9-е место.

В текущем сезоне 27-летний Сон провел во всех турнирах 27 матчей, забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Али Аднан Сон Хин Мин
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Источник:
AFC

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