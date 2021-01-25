Сон Хин Мин - лучший азиатский игрок по итогам 2020 года, который выступает вне Азии

Азиатская футбольная конфедерация (AFC) признала вингера лондонского "Тоттенхэма" Сон Хин Мина лучшим игроком по итогам прошлого года, который выступает за пределами Азии.

Второе место в голосовании досталось иранскому форварду "Порту" Мехди Тареми, а тройку лучших замкнул защитник "Ванкувер Уайткэпс" Али Аднан. Примечательно, что атакующий полузащитник "Ливерпуля" Такуми Минамино занял в списке только 9-е место.

В текущем сезоне 27-летний Сон провел во всех турнирах 27 матчей, забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.