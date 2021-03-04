Сборная Сербии получила нового главного тренера
Драган по прозвищу "Пикси"
Fudbalski savez Srbije
Бывший хавбек "Црвены Звезды", "Марселя", "Вероны", "Нагои Грампус" и сборной Югославии Драган Стойкович назначен на пост главного тренера национальной сборной Сербии. Пресс-служба местной ассоциации футбола сообщает, что с 56-летним специалистом подписан трехлетний трудовой договор.
Таким образом, контракт истечет после квалификации на ЕВРО-2024. Напомним, в декабре должность наставника сербов покинул Любиша Тумбакович. Команда уступила шотландцам (1:1, 5:4 по пенальти) в стыковом поединке за выход на чемпионат Европы.
???? | Драган Стојковић је нови селектор ????️ репрезентације Србије. ????????????????#SrcemSvim #Orlovi #Srbija #FSS pic.twitter.com/CS95Ytg1rO— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) March 3, 2021
Стойкович ранее возглавлял "Нагою Грампус" и "Гуанчжоу Фули". Отметим, что в рамках отбора на ЧМ-2022 сербы сыграют с Португалией, Азербайджаном, Люксембургом и Ирландией.
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