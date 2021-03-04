Сборная Сербии получила нового главного тренера

Бывший хавбек "Црвены Звезды", "Марселя", "Вероны", "Нагои Грампус" и сборной Югославии Драган Стойкович назначен на пост главного тренера национальной сборной Сербии. Пресс-служба местной ассоциации футбола сообщает, что с 56-летним специалистом подписан трехлетний трудовой договор.

Таким образом, контракт истечет после квалификации на ЕВРО-2024. Напомним, в декабре должность наставника сербов покинул Любиша Тумбакович. Команда уступила шотландцам (1:1, 5:4 по пенальти) в стыковом поединке за выход на чемпионат Европы.

Стойкович ранее возглавлял "Нагою Грампус" и "Гуанчжоу Фули". Отметим, что в рамках отбора на ЧМ-2022 сербы сыграют с Португалией, Азербайджаном, Люксембургом и Ирландией.