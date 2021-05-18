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Золотая Бутса. 40 голов Левандовски, битва Месси и CR7 за второе место, Морено ворвался в топ-10

Общие новости
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Напоминаем расклад за тур до финиша

Золотая Бутса. 40 голов Левандовски, битва Месси и CR7 за второе место, Морено ворвался в топ-10

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

UA-Футбол
Новина українською

В большинстве европейских топ-чемпионатах осталось сыграть всего тур, так что самое время подвести итоги в гонке за Золотую бутсу 2021. Реальной битвы за премию в этом сезоне не получилось – всему виной один величественный польский бомбардир из Мюнхена. Леванголски достиг отметки в 40 забитых мячей в Бундеслиге, повторил рекорд результативности Герда Мюллера почти полувековой давности и имеет все шансы его превзойти в финальном туре, если огорчит "Аугсбург".

Зато за вторую строчку сражение идёт не на шутку. Два древних титана Лео Месси и Криштиану Роналду записали на свои счета ещё по два мяча в последних турах, и аргентинский гений все ещё опережает португальца ровно на один забитый. Правда, голы Лео в ворота "Леванте" (3:3) и "Сельты" (1:2) помогли команде набрать лишь пункт, а Криш забивал в двух победных играх с "Сассуолло" (1:3) и "Интером" (3:2).

Вслед за компанией из трёх признанных мастеров идут ребята помоложе. Андре Силва из "Айнтрахта", Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Неожиданно в топ-10 на самом финише заскочил обидчик "Динамо" в ЛЕ Жерар Морено, который расцвёл в новом сезоне благодаря Унаи Эмери. Хотя без 10 реализованных пенальти из 10 испанец вряд ли бы оказался в этом списке. Луис Муриэль из "Аталанты" тоже просочился в десятку лучших под занавес кампании. 4 из 22 своих голов колумбийский суперсаб забил с передач Малиновского.

Роман Яремчук опустился на 12 строчек и теперь 82-й с 17 голами (25.5 очков), форвард "Ворсклы" Владислав Кулач благодаря мячу в ворота "Миная" поднялся на три позиции (15 голов, 22.5 очков, 111-е место). Виктор Цыганков делит 191-е место с Джесси Лингардом, Неймаром, Гаретом Бэйлом и Диогу Жотой (по 18 очков).

Игрок Клуб Очки Коэфф. Голы Голы (без пен.) Гол/90 минут
1. Левандовски Бавария 80 2.0 40 32 1.52
2. Месси Барса 60 2.0 30 27 0.89
3. Роналду Ювентус 58 2.0 29 23 0.93
4. А. Силва Айнтрахт 54 2.0 27 21 0.91
5. Мбаппе ПСЖ 52 2.0 26 20 1.02
6. Холанд Боруссия 50 2.0 25 23 0.97
7-8. Морено Вильярреал 46 2.0 23 13 0.80
7-8. Лукаку Интер 46 2.0 23 17 0.73
9-12. Бензема Реал М 44 2.0 22 21 0.71
9-12. Кейн Тоттенхэм 44 2.0 22 18 0.68
9-12. Муриэль Аталанта 44 2.0 22 20 1.42
9-12. Салах Ливерпуль 44 2.0 22 16 0.68

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