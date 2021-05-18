Золотая Бутса. 40 голов Левандовски, битва Месси и CR7 за второе место, Морено ворвался в топ-10

В большинстве европейских топ-чемпионатах осталось сыграть всего тур, так что самое время подвести итоги в гонке за Золотую бутсу 2021. Реальной битвы за премию в этом сезоне не получилось – всему виной один величественный польский бомбардир из Мюнхена. Леванголски достиг отметки в 40 забитых мячей в Бундеслиге, повторил рекорд результативности Герда Мюллера почти полувековой давности и имеет все шансы его превзойти в финальном туре, если огорчит "Аугсбург".

Зато за вторую строчку сражение идёт не на шутку. Два древних титана Лео Месси и Криштиану Роналду записали на свои счета ещё по два мяча в последних турах, и аргентинский гений все ещё опережает португальца ровно на один забитый. Правда, голы Лео в ворота "Леванте" (3:3) и "Сельты" (1:2) помогли команде набрать лишь пункт, а Криш забивал в двух победных играх с "Сассуолло" (1:3) и "Интером" (3:2).

Вслед за компанией из трёх признанных мастеров идут ребята помоложе. Андре Силва из "Айнтрахта", Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Неожиданно в топ-10 на самом финише заскочил обидчик "Динамо" в ЛЕ Жерар Морено, который расцвёл в новом сезоне благодаря Унаи Эмери. Хотя без 10 реализованных пенальти из 10 испанец вряд ли бы оказался в этом списке. Луис Муриэль из "Аталанты" тоже просочился в десятку лучших под занавес кампании. 4 из 22 своих голов колумбийский суперсаб забил с передач Малиновского.

Роман Яремчук опустился на 12 строчек и теперь 82-й с 17 голами (25.5 очков), форвард "Ворсклы" Владислав Кулач благодаря мячу в ворота "Миная" поднялся на три позиции (15 голов, 22.5 очков, 111-е место). Виктор Цыганков делит 191-е место с Джесси Лингардом, Неймаром, Гаретом Бэйлом и Диогу Жотой (по 18 очков).