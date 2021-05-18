Золотая Бутса. 40 голов Левандовски, битва Месси и CR7 за второе место, Морено ворвался в топ-10
Напоминаем расклад за тур до финиша
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
В большинстве европейских топ-чемпионатах осталось сыграть всего тур, так что самое время подвести итоги в гонке за Золотую бутсу 2021. Реальной битвы за премию в этом сезоне не получилось – всему виной один величественный польский бомбардир из Мюнхена. Леванголски достиг отметки в 40 забитых мячей в Бундеслиге, повторил рекорд результативности Герда Мюллера почти полувековой давности и имеет все шансы его превзойти в финальном туре, если огорчит "Аугсбург".
Зато за вторую строчку сражение идёт не на шутку. Два древних титана Лео Месси и Криштиану Роналду записали на свои счета ещё по два мяча в последних турах, и аргентинский гений все ещё опережает португальца ровно на один забитый. Правда, голы Лео в ворота "Леванте" (3:3) и "Сельты" (1:2) помогли команде набрать лишь пункт, а Криш забивал в двух победных играх с "Сассуолло" (1:3) и "Интером" (3:2).
Вслед за компанией из трёх признанных мастеров идут ребята помоложе. Андре Силва из "Айнтрахта", Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Неожиданно в топ-10 на самом финише заскочил обидчик "Динамо" в ЛЕ Жерар Морено, который расцвёл в новом сезоне благодаря Унаи Эмери. Хотя без 10 реализованных пенальти из 10 испанец вряд ли бы оказался в этом списке. Луис Муриэль из "Аталанты" тоже просочился в десятку лучших под занавес кампании. 4 из 22 своих голов колумбийский суперсаб забил с передач Малиновского.
Роман Яремчук опустился на 12 строчек и теперь 82-й с 17 голами (25.5 очков), форвард "Ворсклы" Владислав Кулач благодаря мячу в ворота "Миная" поднялся на три позиции (15 голов, 22.5 очков, 111-е место). Виктор Цыганков делит 191-е место с Джесси Лингардом, Неймаром, Гаретом Бэйлом и Диогу Жотой (по 18 очков).
|№
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Коэфф.
|Голы
|Голы (без пен.)
|Гол/90 минут
|1.
|Левандовски
|Бавария
|80
|2.0
|40
|32
|1.52
|2.
|Месси
|Барса
|60
|2.0
|30
|27
|0.89
|3.
|Роналду
|Ювентус
|58
|2.0
|29
|23
|0.93
|4.
|А. Силва
|Айнтрахт
|54
|2.0
|27
|21
|0.91
|5.
|Мбаппе
|ПСЖ
|52
|2.0
|26
|20
|1.02
|6.
|Холанд
|Боруссия
|50
|2.0
|25
|23
|0.97
|7-8.
|Морено
|Вильярреал
|46
|2.0
|23
|13
|0.80
|7-8.
|Лукаку
|Интер
|46
|2.0
|23
|17
|0.73
|9-12.
|Бензема
|Реал М
|44
|2.0
|22
|21
|0.71
|9-12.
|Кейн
|Тоттенхэм
|44
|2.0
|22
|18
|0.68
|9-12.
|Муриэль
|Аталанта
|44
|2.0
|22
|20
|1.42
|9-12.
|Салах
|Ливерпуль
|44
|2.0
|22
|16
|0.68
Популярное сейчас
- Источник: Ребров не возглавит греческий АЕК
- "Если надо будет подкурить – позовешь". Шевченко потроллил хавбека сборной Украины на тренировке
- Вопреки статистическим данным. Экс-помощник Луческу рассказал, как Мирча выпустил Жерсона на матч за Суперкубок
- Официально: Абу Ханна - игрок Легии
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет