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Экс-игрока Шахтера уволили с поста главного тренера Динамо Бухарест

Общие новости
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Специалист проработал в команде чуть более двух месяцев

Экс-игрока Шахтера уволили с поста главного тренера Динамо Бухарест

Фото: facebook.com/FCDinamoOfficial

Новина українською

Бухарестское "Динамо" уволило с должности главного тренера команды Флавиуса Стойкана, который во время игровой карьеры выступал за донецкий "Шахтер".

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

45-летний специалист возглавил "красно-белых" в конце прошлого года. Под его руководством команда провела 8 матчей (1 победа, 2 ничьи и 5 поражений) не устроили боссов клуба, и Флавиус был уволен.

Новым главным тренером "Динамо" Бухарест уже объявлен 54-летний чех Душан Угрин. На данный момент румынская команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата.

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В статье: Динамо (Бухарест) Флавиус Стойкан Душан Угрин
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