Экс-игрока Шахтера уволили с поста главного тренера Динамо Бухарест
Специалист проработал в команде чуть более двух месяцев
Фото: facebook.com/FCDinamoOfficial
Бухарестское "Динамо" уволило с должности главного тренера команды Флавиуса Стойкана, который во время игровой карьеры выступал за донецкий "Шахтер".
Об этом сообщила пресс-служба клуба.
45-летний специалист возглавил "красно-белых" в конце прошлого года. Под его руководством команда провела 8 матчей (1 победа, 2 ничьи и 5 поражений) не устроили боссов клуба, и Флавиус был уволен.
Новым главным тренером "Динамо" Бухарест уже объявлен 54-летний чех Душан Угрин. На данный момент румынская команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата.
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Источник:ФК Динамо Бухарест
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