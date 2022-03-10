Экс-игрока Шахтера уволили с поста главного тренера Динамо Бухарест

Бухарестское "Динамо" уволило с должности главного тренера команды Флавиуса Стойкана, который во время игровой карьеры выступал за донецкий "Шахтер".

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

45-летний специалист возглавил "красно-белых" в конце прошлого года. Под его руководством команда провела 8 матчей (1 победа, 2 ничьи и 5 поражений) не устроили боссов клуба, и Флавиус был уволен.

Новым главным тренером "Динамо" Бухарест уже объявлен 54-летний чех Душан Угрин. На данный момент румынская команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата.